Новости о COVID в Украине и мире: "паспорта" вакцинации в Украине, Канада одобрила CoviShield
За сутки в Украине выявили более 8 тысяч новых больных коронавирусом. Украинцам будут выдавать "паспорта" вакцинации против COVID-19 и вносить в единую базу. Израиль вакцинировал от COVID-19 половину населения, а Канада одобрила вакцину CoviShield и заявила о ее эффективности. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 февраля.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 27 февраля
Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине
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Источник: 24 канал
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили 1 342 016 случаев заражения. За минувшие сутки, 26 февраля, количество заболевших возросло на 8 172. 26 февраля были госпитализированы 2 806 человек. 151 человек, к сожалению, умер от осложнений, вызванных коронавирусом. 4 766 человек выздоровело.
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 342 016 человек;
- выздоровело – 1 168 321 человек;
- летальных исходов – 25 893.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:
- г. Киев – 580 случаев;
- Винницкая область – 694 случая;
- Волынская область – 182 случая;
- Днепропетровская область – 323 случая;
- Донецкая область – 167 случаев;
- Житомирская область – 506 случаев;
- Закарпатская область – 621 случай;
- Запорожская область – 166 случаев;
- Ивано-Франковская область – 892 случая;
- Киевская область – 447 случаев;
- Кировоградская область – 63 случая;
- Луганская область – 33 случая;
- Львовская область – 696 случаев;
- Николаевская область – 219 случаев;
- Одесская область – 263 случая;
- Полтавская область – 151 случай;
- Ровненская область – 142 случая;
- Сумская область – 120 случаев;
- Тернопольская область – 247 случаев;
- Харьковская область – 402 случая;
- Херсонская область – 43 случая;
- Хмельницкая область – 272 случая;
- Черкасская область – 116 случаев;
- Черновицкая область – 670 случаев;
- Черниговская область – 157 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько украинцев получили вакцину против коронавируса
Источник: 24 канал
По состоянию на 27 февраля с начала кампании массовой вакцинации в Украине вакцинировали 3 051 человека, а за 26 февраля – 1 713 человек.
"В настоящее время прививки проводили 33 мобильные бригады по иммунизации. За сутки привито на 31,58% больше женщин, чем мужчин", – отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.
В Украине выбрасывают "излишки" вакцины от коронавируса
Источник: Сегодня
Часть доз вакцины от коронавирусной инфекции приходится утилизировать, поэтому медики выбрасывают "излишки" препарата.
Инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко уточнила, что вакцину приходится утилизировать из-за короткого срока хранения. Она добавила, что эти остатки можно было бы использовать, прививая чиновников, чтобы повысить доверие людей к препарату и вакцинации в целом.
"Чиновники не хотят быть примером для медиков, не хотят брать ответственность за качество вакцины ... На эти шесть доз можно было бы вакцинироваться чиновникам, и они этим бы доказали, что бояться нечего. Этого не произошло, и вакцину просто выбросили", – рассказала инфекционист.
Коронавирус в ВСУ
Источник: Командование Медицинских сил ВСУ
Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки, 26 февраля, зафиксировали 115 случаев заражения COVID-19 среди военных. В украинской армии сейчас 784 человека болеют смертельной инфекцией. На изоляции и самоизоляции находится 125 человек.
За время пандемии уже выздоровели 15 937 военных, летальных случаев – 45. За прошедшие сутки зарегистрировали 115 новых случаев.
Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
На Луганщине военных начали вакцинировать от COVID-19
Источник: Фейсбук Луганской ОГА
В Луганской области военнослужащих начали вакцинировать от коронавируса. Первым прививку получил капитан медицинской службы Иван Стаценко. По словам начальника 59-го военного мобильного госпиталя полковника медицинской службы Андрея Телефанко, изначально вакцинацию пройдут военные медики.
Сейчас 6 800 доз вакцины Oxford/AstraZeneca из 14 300, которые получила Луганская область, направлены именно для иммунизации защитников Украины.
Украинцам будут выдавать "паспорта" вакцинации против COVID-19 и вносить в единую базу
Источник: 24 канал
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, что в Украине сформируют единую базу данных об украинцах, которые прошли вакцинацию против COVID-19.
Справку о вакцинации планируют выдавать как в виде нормативно-правового акта (форма 063), так и в виде международного свидетельства. Международное свидетельство урегулировано международно-медицинскими правилами, а его форма едина для всех стран мира.
После того как человек пройдет вакцинацию, "семейный врач, зайдя в медицинский кабинет в системе, двумя нажатиями клавиш распечатает справку, подпишет и поставит печать".
Заметим, подделать справку невозможно, ведь электронная система здравоохранения видит каждое действие в режиме онлайн.
Новости о коронавирусе в мире 27 февраля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 113 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более чем 64 миллиона человек уже выздоровели, но 2 517 843 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Канада заявила об эффективности "индийской" вакцины AstraZeneca
Источник: Government of Canada
Министерство здравоохранения Канады разрешило использовать в стране вакцину CoviShield или Oxford-AstraZeneca, которую производит Институт сыворотки Индии. Именно этим препаратом вакцинируют в Украине.
Минздрав Канады подтвердил информацию о том, что вакцины CoviShield и AstraZeneca COVID-19 достаточно схожи в отношении производственных процессов, контроля в процессе и критических характеристик качества. На основании этого вывода было определено, что безопасность и эффективность препарата CoviShield могут быть определены на основании клинических и доклинических исследований, проведенных AstraZeneca.
Израиль вакцинировал от COVID-19 половину населения
Источник: The Times of Israel
В Израиле около половины населения (4,65 миллиона граждан с 9,29 миллиона) уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.
Еще 3,27 миллионам граждан сделали прививку во второй раз. Добавим, что вторую дозу уже получили более 85% людей в возрасте 70 лет и старше. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что до конца марта 2021 года все граждане старше 16 лет будут вакцинированы против коронавируса.
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