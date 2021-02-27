За сутки в Украине выявили более 8 тысяч новых больных коронавирусом. Украинцам будут выдавать "паспорта" вакцинации против COVID-19 и вносить в единую базу. Израиль вакцинировал от COVID-19 половину населения, а Канада одобрила вакцину CoviShield и заявила о ее эффективности. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 27 февраля

Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине

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Источник: 24 канал

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили 1 342 016 случаев заражения. За минувшие сутки, 26 февраля, количество заболевших возросло на 8 172. 26 февраля были госпитализированы 2 806 человек. 151 человек, к сожалению, умер от осложнений, вызванных коронавирусом. 4 766 человек выздоровело.

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 342 016 человек;

выздоровело – 1 168 321 человек;

летальных исходов – 25 893.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:

г. Киев – 580 случаев;

Винницкая область – 694 случая;

Волынская область – 182 случая;

Днепропетровская область – 323 случая;

Донецкая область – 167 случаев;

Житомирская область – 506 случаев;

Закарпатская область – 621 случай;

Запорожская область – 166 случаев;

Ивано-Франковская область – 892 случая;

Киевская область – 447 случаев;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 696 случаев;

Николаевская область – 219 случаев;

Одесская область – 263 случая;

Полтавская область – 151 случай;

Ровненская область – 142 случая;

Сумская область – 120 случаев;

Тернопольская область – 247 случаев;

Харьковская область – 402 случая;

Херсонская область – 43 случая;

Хмельницкая область – 272 случая;

Черкасская область – 116 случаев;

Черновицкая область – 670 случаев;

Черниговская область – 157 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько украинцев получили вакцину против коронавируса

Источник: 24 канал

По состоянию на 27 февраля с начала кампании массовой вакцинации в Украине вакцинировали 3 051 человека, а за 26 февраля – 1 713 человек.

"В настоящее время прививки проводили 33 мобильные бригады по иммунизации. За сутки привито на 31,58% больше женщин, чем мужчин", – отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

В Украине выбрасывают "излишки" вакцины от коронавируса

Источник: Сегодня

Часть доз вакцины от коронавирусной инфекции приходится утилизировать, поэтому медики выбрасывают "излишки" препарата.

Инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко уточнила, что вакцину приходится утилизировать из-за короткого срока хранения. Она добавила, что эти остатки можно было бы использовать, прививая чиновников, чтобы повысить доверие людей к препарату и вакцинации в целом.

"Чиновники не хотят быть примером для медиков, не хотят брать ответственность за качество вакцины ... На эти шесть доз можно было бы вакцинироваться чиновникам, и они этим бы доказали, что бояться нечего. Этого не произошло, и вакцину просто выбросили", – рассказала инфекционист.

Коронавирус в ВСУ

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ

Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки, 26 февраля, зафиксировали 115 случаев заражения COVID-19 среди военных. В украинской армии сейчас 784 человека болеют смертельной инфекцией. На изоляции и самоизоляции находится 125 человек.

За время пандемии уже выздоровели 15 937 военных, летальных случаев – 45. За прошедшие сутки зарегистрировали 115 новых случаев.



Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

На Луганщине военных начали вакцинировать от COVID-19

Источник: Фейсбук Луганской ОГА

В Луганской области военнослужащих начали вакцинировать от коронавируса. Первым прививку получил капитан медицинской службы Иван Стаценко. По словам начальника 59-го военного мобильного госпиталя полковника медицинской службы Андрея Телефанко, изначально вакцинацию пройдут военные медики.

Сейчас 6 800 доз вакцины Oxford/AstraZeneca из 14 300, которые получила Луганская область, направлены именно для иммунизации защитников Украины.

Украинцам будут выдавать "паспорта" вакцинации против COVID-19 и вносить в единую базу

Источник: 24 канал

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, что в Украине сформируют единую базу данных об украинцах, которые прошли вакцинацию против COVID-19.

Справку о вакцинации планируют выдавать как в виде нормативно-правового акта (форма 063), так и в виде международного свидетельства. Международное свидетельство урегулировано международно-медицинскими правилами, а его форма едина для всех стран мира.

После того как человек пройдет вакцинацию, "семейный врач, зайдя в медицинский кабинет в системе, двумя нажатиями клавиш распечатает справку, подпишет и поставит печать".

Заметим, подделать справку невозможно, ведь электронная система здравоохранения видит каждое действие в режиме онлайн.

Новости о коронавирусе в мире 27 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 113 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более чем 64 миллиона человек уже выздоровели, но 2 517 843 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Канада заявила об эффективности "индийской" вакцины AstraZeneca

Источник: Government of Canada

Министерство здравоохранения Канады разрешило использовать в стране вакцину CoviShield или Oxford-AstraZeneca, которую производит Институт сыворотки Индии. Именно этим препаратом вакцинируют в Украине.

Минздрав Канады подтвердил информацию о том, что вакцины CoviShield и AstraZeneca COVID-19 достаточно схожи в отношении производственных процессов, контроля в процессе и критических характеристик качества. На основании этого вывода было определено, что безопасность и эффективность препарата CoviShield могут быть определены на основании клинических и доклинических исследований, проведенных AstraZeneca.

Израиль вакцинировал от COVID-19 половину населения

Источник: The Times of Israel

В Израиле около половины населения (4,65 миллиона граждан с 9,29 миллиона) уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Еще 3,27 миллионам граждан сделали прививку во второй раз. Добавим, что вторую дозу уже получили более 85% людей в возрасте 70 лет и старше. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что до конца марта 2021 года все граждане старше 16 лет будут вакцинированы против коронавируса.



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