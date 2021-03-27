За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев заражения. Степанов прогнозирует до 25 000 новых больных коронавирусом украинцев в сутки. Частные фирмы в Тернополе вакцинировали своих работников вне очереди, из-за чего разгорелся скандал. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 27 марта

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

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Также 26 марта госпитализированы 4 747 человек. К сожалению, 290 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За минувшие сутки выписано 7 124 пациентов, а также осуществлено 123 500 тестирований (методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530).

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 632 131 человек;

выздоровело – 1 297 282 человека;

летальных исходов – 31 751;

проведено ПЦР-тестов – 7 945 044.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и г. Киев (1226).

Вакцинация в Украине

Кроме того, 192 264 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Прививки проводились 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки. По состоянию на 26 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок

г. Киев – 1226 случаев/1650 прививок;

Винницкая область – 724 случая/830 прививок;

Волынская область – 370 случаев/280 прививок;

Днепропетровская область – 1171 случай/1320 прививок;

Донецкая область – 802 случая/770 прививок;

Житомирская область – 813 случаев/690 прививок;

Закарпатская – 353 случая/420 прививок;

Запорожская область – 599 случаев/590 прививок;

Ивано-Франковская область – 373 случая/629 прививок;

Киевская область – 1273 случая/1170 прививок;

Кировоградская область – 172 случая/460 прививок;

Луганская область – 167 случаев/340 прививок;

Львовская область – 1407 случаев/1060 прививок;

Николаевская область – 454 случая/600 прививок;

Одесская область – 1282 случая/400 прививок;

Полтавская область – 673 случая/700 прививок;

Ровенская область – 553 случая/650 прививок;

Сумская область – 567 случаев/1080 прививок;

Тернопольская область – 628 случаев/590 прививок;

Харьковская область – 1132 случая/390 прививок;

Херсонская область – 174 случая/1190 прививок;

Хмельницкая область – 822 случая/640 прививок;

Черкасская область – 548 случаев/710 прививок;

Черновицкая область – 516 случаев/270 прививок;

Черниговская область – 625 случаев/510 прививок.

Минздрав прогнозирует до 25 тысяч новых больных коронавирусом украинцев в сутки

Источник: 24 канал

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что ситуация с коронавирусом еще несколько недель будет ухудшаться. Ухудшение ситуации с распространением заболевания Минздрав связывает с распространением "британского" штамма коронавируса. Максим Степанов отметил, что Минздрав в течение двух-трех недель прогнозирует рост новых случаев до 25 тысяч в сутки.

Степанов рассказал, при каких условиях остановят общественный транспорт

Источник: 24 канал

Правительство может снова принять решение о прекращении работы общественного транспорта, если ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 начнет выходить из-под контроля.

Глава Минздрава добавил, что главное – это избежать коллапса медицинской системы.

"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель", – сказал Максим Степанов.

Частные фирмы в Тернополе вакцинировали своих работников вне очереди

Источник: 24 канал

В Тернопольской области 24 марта 40 работников предприятий "Агропродсервис" и "Тернопольского мясокомбината" получили вакцину против коронавируса вне очереди. Обе компании похвастались этим в фейсбуке, опубликовав фото, на которых медработница проводит прививки. К слову, сейчас к этой публикации скрыли доступ. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко осудил этот факт. Координатор вакцинации в Тернопольской области Мария Павельева заявила, что ничего об этом не знает.

Мобильный COVID-госпиталь могут перенести в другой регион

Источник: Виктор Ляшко в фейсбуке

Виктор Ляшко в субботу, 27 марта, провел оперативное совещание с коллегами из ГСЧС. Они обсудили ряд вопросов, в частности изменение дислокации COVID-госпиталя, который в феврале развернули на Прикарпатье.

Виктор Ляшко рассказал, что основным был вопрос обмена опытом развертывания и эксплуатации мобильного госпиталя впервые в условиях реагирования на биологические угрозы. Обсудили также изменение дислокации госпиталя, поскольку в Ивано-Франковской области стабилизировалась эпидемситуация.



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Новости о коронавирусе в мире 27 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 126 миллионов больных COVID-19. Более 71 миллиона человек уже преодолели болезнь, но 2 768 240 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Евросоюз и Великобритания могут заключить соглашение касательно вакцин

Источник: The Times

Европейский союз и Великобритания готовы заключить соглашение касательно вакцины от коронавируса. Договор могут подписать на этих выходных. Согласно договоренностям, Евросоюз не будет препятствовать экспорту препаратов компаний Pfizer и BioNTech в страну.

Со своей стороны британское правительство откажется от некоторых долгосрочных поставок вакцины AstraZeneca. Эти лекарства должны были экспортировать из Нидерландов.

Ученый из США заявил о происхождении коронавируса

Источник: CNN

Американский ученый, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд рассказал, что COVID-19 мог появиться в лаборатории китайского города Ухань.

До сих пор в мире существуют различные версии происхождения этого вида коронавируса, который вызвал пандемию. Роберт Редфилд согласился с версией, что COVID-19 мог появиться в лаборатории города Ухань в Китае. По мнению американского ученого, распространение коронавируса началось в сентябре 2019 года. Редфилд добавил, что это только его личное мнение относительно происхождения вируса.