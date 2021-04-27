Новости о коронавирусе в Украине 27 апреля

Заболеваемость COVID-19 снизилась, но смертность все еще высока

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 7 915 случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве. В больницы госпитализировали 1 650 больных.

Днем ранее Новости о коронавирусе 26 апреля: влияние спорта на вакцинацию, постковидный синдром

От осложнений коронавируса умерли еще 432 пациента. В то же время выписали на протяжении последних суток 17 391 пациента.

Со вчерашнего дня лаборатории провели 72 239 тестирований:

методом ПЦР – 35 761,

методом ИФА – 15 133,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 345.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 038 248 больных COVID-19. 1 596 829 из них уже преодолели болезнь, но умерли от осложнений 42 950 пациентов.

Темпы вакцинации в стране

Со вчерашнего дня прививку против коронавируса получили 11 100 украинцев. С начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировались 539 126 человек. 539 124 из них получили 1 дозу. А вот закончили вакцинацию, то есть получили 2 укола, всего 9 человек.

Прививки проводили 217 мобильных бригад по иммунизации и 295 пунктов вакцинации. По состоянию на 26 апреля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 495 569 человек.

Статистика больных и привитых: суточный прирост

г. Киев – 869 случаев/ 1 079 прививок;

Винницкая область – 134 случая/ 346 прививок;

Волынская область – 239 случаев/ 332 прививки;

Днепропетровская область – 444 случая/ 1 374 прививки;

Донецкая область – 588 случаев/ 398 прививок;

Житомирская область – 75 случаев/ 342 прививки;

Закарпатская – 102 случая/ 267 прививок;

Запорожская область – 552 случая/ 660 прививок;

Ивано-Франковская область – 70 случаев/ 172 прививки;

Киевская область – 390 случаев/ 546 прививок;

Кировоградская область – 178 случаев/ 183 прививки;

Луганская область – 251 случай/ 108 прививок;

Львовская область – 353 случая/ 670 прививок;

Николаевская область – 314 случаев/ 479 прививок;

Одесская область – 580 случаев/ 679 прививок;

Полтавская область – 651 случай/ 507 прививок;

Ровненская область – 452 случая/ 190 прививок;

Сумская область – 155 случаев/ 335 прививок;

Тернопольская область – 201 случай/ 383 прививки;

Харьковская область – 445 случаев/ 546 прививок;

Херсонская область – 27 случаев/ 110 прививок;

Хмельницкая область – 195 случаев/ 507 прививок;

Черкасская область – 465 случаев/ 443 прививки;

Черновицкая область – 108 случаев/ 241 прививки;

Черниговская область – 77 случаев/ 203 прививки.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Украина начала выходить из третьей волны COVID-19, – Степанов

Источник: 24 канал

Максим Степанов заявил, что Украина начала постепенно выходить из третьей волны коронавируса. По его словам, об этом свидетельствуют основные эпидемические показатели – на прошлой неделе заболели на 15 тысяч человек меньше, чем на позапрошлой. Вместе с тем количество новых инфицированных с 92 тысяч снизилось до 77 тысяч. Кроме этого, число госпитализаций в Украине уменьшилось на почти 3 400 пациентов.

Степанов уточнил, кого в Украине прививают вакциной Pfizer

Источник: 24 канал

В Украине прививки против коронавируса препаратом компании Pfizer получают сотрудники и пациенты специализированных учреждений, соцработники и спасатели. В то же время глава Минздрава опроверг слухи о том, что препарат компании Pfizer в Украине распределяется не по назначению. По его словам, эту вакцину у нас получают граждане, находящиеся в специализированных учреждениях, а именно: психоневрологических и гериатрических интернатах, а также в домах престарелых.

Есть уже два кандидата, – Степанов рассказал о разработке украинской вакцины против COVID-19

Источник: 24 канал

Максим Степанов заявил, что Украина планирует разработать собственную вакцину против COVID-19. По его словам, уже есть два кандидата, которым могут доверить создание препарата. Один из них "проводит научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все эти доклинические фазы для того, чтобы выйти на клиническую фазу". А у второго кандидата другой формат научной разработки. Степанов добавил, что на производство украинской вакцины выделили 100 миллионов гривен.

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Новости о коронавирусе в мире 27 апреля

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 147 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 85 миллионов пациентов уже преодолели болезнь, но 3 120 501 больной умер.

Сейчас самая плохая ситуация с COVID-19 в Индии. Только за минувшие сутки там обнаружили 323 023 новых больных, еще 2 771 пациент умер. Медицинская система не справляется с нагрузкой, в больницах не хватает коек. Из-за высокой заболеваемости и летальности Индия вынуждена была приостановить поставки вакцин в другие страны, чтобы обеспечить свое население.

В российской вакцине нашли аденовирус, способный к размножению: Бразилия отказалась от препарата

Источник: Folha de S.Paulo

26 апреля регулятор контроля качества медпрепаратов Бразилии, известный как Anvisa, отметил риски применения "Спутник V" из-за отсутствия информации, которая гарантирует безопасность, качество и эффективность вакцины. Президент ведомства Антонио Барра Торрес заявил, что "анализ содержит серьезные и недопустимые риски для безопасности". Самой большой проблемой стало наличие реплицированного (способного к размножению) аденовируса в вакцине. Хотя после модификаций при разработке препарата этого не должно быть. Регулятор назвал это "серьезным" дефектом. Совет директоров Anvisa, состоящий из пяти человек, единогласно проголосовал против использования российской вакцины в стране.

Впервые с августа: в Португалии не зафиксировали смертей от COVID-19

Источник: O Minho

В Португалии за последние сутки не произошло ни одного смертельного случая в результате осложнений COVID-19. Главное управление здравоохранения сообщило, что это второй раз за время пандемии. Первый такой день был 3 августа 2020 года. В течение последних суток обнаружили 196 инфицированных, 326 человек выздоровели. К слову, около 20% из 10 миллионов населения страны вакцинированы одной дозой вакцины против COVID-19 и 7% – двумя дозами. Более 90% людей в возрасте 80 лет и старше, группа с наибольшим количеством зафиксированных смертей, были вакцинированы хотя бы одной дозой.

Какие страны наиболее устойчивы к COVID-19: рейтинг Bloomberg

Источник: Bloomberg

Bloomberg опубликовал рейтинг наиболее устойчивых к коронавирусу стран Covid Resilience Ranking, который возглавил Сингапур. Рейтинг составлялся с учетом следующих параметров: индекс заражаемости, смертность от COVID-19, количество тестов и процент выявления коронавируса, масштабы вакцинации, надежность карантинных мер и тому подобное.

Самые безопасные и устойчивые страны к коронавирусу:

Сингапур,

Новая Зеландия,

Австралия,

Израиль,

Тайвань,

Южная Корея,

Япония,

Объединенные Арабские Эмираты,

Финляндия,

Гонконг.

Вторая десятка выглядит так: Вьетнам, Китай, Таиланд, Дания, Норвегия, Саудовская Аравия, США, Великобритания, Канада, Малайзия.

Коронавирус в десятки раз увеличивает риск смерти во время беременности: новое исследование

Источник: JAMA Network

Новое исследование доказывает, что беременные женщины и новорожденные с COVID-19 имеют более высокие риски тяжелых последствий для здоровья – от госпитализации в отделение интенсивной терапии до летального исхода. В исследовании британских ученых принимали участие более двух тысяч беременных женщин из 18 стран мира. Результаты свидетельствуют, что COVID-19 увеличивает риск летального исхода в 20 раз.