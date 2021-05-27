Новости о коронавирусе 27 мая: новое лекарство против COVID-19 в США, статистика

За прошедшие сутки, 26 мая, в Украине наличие болезни подтвердили у еще 3 509 человек. На Буковине закрыли все отделения для больных коронавирусом. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное использование лекарств против COVID-19 Sotrovimab (VIR-7831). Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 27 мая

Распространение вируса в стране

Источник: Минздрав Украины

По состоянию на 27 мая в Украине зарегистрировали 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки наличие болезни подтвердили еще у 3 509 человек.

Днем ранее Новости о коронавирусе 26 мая: Pfizer в Украине, вариант Бордо

В течение 26 мая в больницы госпитализировали 1 402 больных COVID-19 или людей с явными признаками болезни. К сожалению, еще 183 пациента умерли. Это немного меньше, чем в позапрошлые сутки, когда умерло 208 человек. Зато 16 867 пациентов выписали.

В среду тестирования на коронавирус проводились методом ПЦР (29 280 человек), методом ИФА (12 440) и экспресс-тестами на антиген (25 844).

С начала пандемии в Украине Обнаружили – 2 193 367 больных;

Выздоровели – 2 006 918 человек;

Умерли – 50 067 пациентов;

Провели ПЦР-тестов – 10 105 901.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 454 случая;

Винницкая область – 76 случаев;

Волынская область – 100 случаев;

Днепропетровская область – 284 случая;

Донецкая область – 132 случая;

Житомирская область – 120 случаев;

Закарпатская область – 30 случаев;

Запорожская область – 187 случаев;

Ивано-Франковская область – 71 случай;

Киевская область – 194 случая;

Кировоградская область – 33 случая;

Луганская область – 59 случаев;

Львовская область – 278 случаев;

Николаевская область – 141 случай;

Одесская область – 84 случая;

Полтавская область – 111 случаев;

Ровненская область – 163 случая;

Сумская область – 81 случай;

Тернопольская область – 79 случаев;

Харьковская область – 233 случая;

Херсонская область – 138 случаев;

Хмельницкая область – 122 случая;

Черкасская область – 91 случай;

Черновицкая область – 89 случаев;

Черниговская область – 159 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса за минувшие сутки

Темпы вакцинации в Украине до сих пор довольно низкие. За прошедшие сутки, 26 мая, в Украине против коронавируса вакцинировали чуть более 15 тысяч человек.

Среди всех вакцинированных за вчера 4 998 человек получили первую дозу вакцины. Зато остальные 10 133 гражданина закончили свою иммунизацию, получив вторую дозу.

Количество вакцинированных первой дозой со вчера:

Киев – 223

Винницкая область – 481

Волынская область – 88

Днепропетровская область – 143

Донецкая область -– 478

Житомирская область – 47

Закарпатская область – 128

Запорожская область – 246

Ивано-Франковская область – 307

Киевская область – 474

Кировоградская область – 38

Луганская область – 165

Львовская область – 190

Николаевская область – 593

Одесская область – 342

Полтавская область – 174

Ровненская область – 45

Сумская область – 36

Тернопольская область – 140

Харьковская область – 312

Херсонская область – 23

Хмельницкая область – 69

Черкасская область – 30

Черновицкая область – 115

Черниговская область – 111

Сколько всего вакцинировали украинцев

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 992 191 человека.

Полностью иммунизированы и получили 2 дозы 107 524 украинца. Всего в Украине использовали 1 099 713 доз COVID-вакцин.

Сколько вакцин использовали в Украине

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 486 363,

Привито вакциной Coronavac – 95 390,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 59 532,

Привито вакциной AstraZeneca – 350 682,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 224.

На Буковине закрыли COVID-отделения

Источник: АСС

По сравнению с первыми месяцами апреля количество больных коронавирусом в Черновицкой области значительно снизилось. Поэтому отделения, которые были перепрофилированы для больных COVID-19, возвращаются к плановому лечению.

Еще недавно пульмонологическое отделение Черновицкой областной клинической больницы принимало исключительно больных коронавирусом. Но сейчас оно возвращается к своей обычной работе – лечение болезней бронхов и легких.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 27 мая

Распространение вируса в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии коронавируса в мире обнаружили более чем 168 миллионов больных. 105 миллионов пациентов уже выздоровели. Зато 3 496 856 больных ушли из жизни от осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас свое лечение продолжают более чем 59 миллионов человек по всему миру.

В США одобрили лекарство против COVID-19, которое защищает от осложнений и смерти

Источник: FDA

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное использование лекарств против COVID-19 Sotrovimab (VIR-7831). Их разработала британская компания GSK совместно со своим американским партнером Vir Biotechnology.

Препарат подходит только для лечения легкой и средней формы коронавируса SARS-CoV-2. То есть он не предназначен для людей с тяжелым течением болезни или для тех, кто нуждается в кислородной терапии.

Кто больше всего подвержен заражению новыми штаммами коронавируса

Источник: medRxiv

Новые мутировавшие штаммы коронавируса стремительно распространяются по миру, и появляется больше данных об их повышенной опасности для различных групп пациентов. В том числе – для маленьких детей.

Исследователи из детской больницы Лос-Анджелеса провели геномный анализ более 2 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 среди педиатрических пациентов с марта 2020 года по апрель 2021 года. Их целью было выяснить, насколько дети подвержены заражению новыми вариантами патогена. Из 560 выявленных мутаций 75% были обнаружены у пациентов младше 12 лет, в том числе 33 случая заражения британским штаммом В.1.1.7.

Еще 119 детей были инфицированы вариантом B.1.427/B.1.429, который впервые обнаружили в Калифорнии. По мнению авторов исследования, это свидетельствует о том, что детский организм является резервуаром для новых штаммов вируса, и необходим постоянный геномный надзор за этой группой пациентов, особенно с учетом того, что они сделают прививки от коронавируса последними.

Миру грозит "олимпийский" штамм COVID-19 из-за проведения игр в Японии

Источник: AP

В Японии предупредили об угрозе появления "олимпийского штамма" коронавируса. Ведь на Олимпийских играх соберутся десятки тысяч людей со всего мира.

Председатель союза японских врачей Наото Уеяма 27 мая предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио летом 2021 года может угрожать появлением нового штамма коронавируса. Поскольку на действо съедутся люди из более 200 стран.