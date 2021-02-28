Новости о COVID-19 в Украине и мире: 4 основные группы риска, как часто нужно прививаться
За минувшие сутки, 27 февраля, в Украине госпитализировали более 3 тысяч пациентов с коронавирусом. Вакциной Pfizer-BioNTech нужно будет прививаться регулярно. Выделили 4 группы людей, которые тяжелее всего переносят COVID-19. В Германии призывают вакцинировать препаратом от AstraZeneca всех желающих. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 февраля.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 28 февраля
Статистика коронавируса в Украине
Источник: фейсбук Максима Степанова
За минувшие сутки в Украине обнаружили 5 833 новых больных, из них 795 детей и 146 медработников. За этот период в больницы госпитализировали 3 218 человек с COVID-19 или признаками болезни.
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В течение 27 февраля в Украине скончались еще 89 пациентов с COVID-19. Зато выписали 1 702 пациента.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.
Подробная суточная статистика по регионам:
- Киев – 208 случаев;
- Винницкая область – 558 случаев;
- Волынская область – 94 случая;
- Днепропетровская область – 344 случая;
- Донецкая область – 164 случая;
- Житомирская область – 528 случаев;
- Закарпатская область – 423 случая;
- Запорожская область – 98 случаев;
- Ивано-Франковская область – 734 случая;
- Киевская область – 351 случай;
- Кировоградская область – 30 случаев;
- Луганская область – 17 случаев;
- Львовская область – 399 случаев;
- Николаевская область – 149 случаев;
- Одесская область – 144 случая;
- Полтавская область – 58 случаев;
- Ровненская область – 120 случаев;
- Сумская область – 125 случаев;
- Тернопольская область – 218 случаев;
- Харьковская область – 276 случаев;
- Херсонская область – 36 случаев;
- Хмельницкая область – 237 случаев;
- Черкасская область – 51 случай;
- Черновицкая область – 411 случаев;
- Черниговская область – 60 случаев.
*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Ситуация с тестированием
Источник: фейсбук Максима Степанова
За предыдущие сутки в Украине провели 47 811 тестов на коронавирус. Из них: методом ПЦР – 24 491, методом ИФА – 5 126, А исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 18 194. Всего с начала 2020 года и до сих пор в стране осуществили 6 906 179 ПЦР-тестирований.
Сколько украинцев успели вакцинироваться против коронавируса
Источник: Коронавірус_інфо
С начала кампании вакцинации против коронавируса в Украине первую дозу вакцины получил 3 141 человек. Лидером является Черкасская область. Всего в регионе вакцинировалось уже 270 человек.
Первые прививки против коронавируса в Украине / инфографика 24 канала
Коронавирус в ВСУ: на Закарпатье от осложнений умер военный
Источник: командование медицинских сил ВСУ
По состоянию на 28 февраля в рядах ВСУ коронавирусом болеет 808 человек. За последние сутки, 27 февраля, зарегистрировано 115 новых случаев заболевания COVID-19. Также скончался еще один военный, в результате чего общее количество умерших от коронавируса военных возросло до 46. Всего с начала пандемии в ВСУ уже выздоровело 15 946 человек.
Новости о коронавирусе в мире 28 февраля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире выявили более 113 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более чем 64 миллиона человек уже выздоровели, но 2 525 511 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
COVID-19 не оставляет Италию в покое: в стране снова ужесточили карантин
Источник: The Local Italy
В северных регионах Италии вновь усилили карантин из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Ломбардию и Пьемонт отнесли к так называемой оранжевой зоне. Также сюда попала и одна из областей центральной Италии – Марке. В "красную зону" отнесли Молизе и Базиликату. Именно в Базиликате обнаружили самый высокий уровень инфицирования на этой неделе. А в Молизе 33 муниципалитета уже к этому времени были в красной зоне.
В Германии призывают вакцинировать препаратом от AstraZeneca всех желающих
Источник: Spiegel
В Германии, как и в Украине, четко определены приоритетные группы, которых должны первыми вакцинировать против коронавируса. Но из-за высокого уровня отказов от препарата AstraZeneca есть опасения, что эти дозы просто будут пылиться на складах в тот момент, как другие люди с нетерпением будут ожидать своей очереди. Поэтому представители некоторых регионов призывают власти привлечь к вакцинации всех желающих.
Вакциной Pfizer-BioNTech нужно будет прививаться регулярно
Источник: Bild
Директор компании BioNTech Угур Шахин заявил, что прививки против коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech, вероятно, придется делать раз в год или раз в полтора года. По его мнению, это поможет не допустить повторного распространения COVID-19.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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Исследование коронавируса
Кто тяжелее всего переносит коронавирус: 4 основные группы
Источник: JAHA
Ученые из США провели масштабный анализ и определили, каких пациентов с коронавирусом госпитализируют чаще всего. Большинство тяжелых больных имеют 1 из 4 кардиометаболических нарушений: ожирением, диабетом, гипертонией и сердечной недостаточностью.
Наличие этого витамина снижает риск осложнений при COVID-19
Источник: Frontiers in Nutrition
Ученые из Высшей школы комплексного обучения Университета Хиросимы считают, что наличие витамина B6 снижает вероятность развития цитокинового шторма и тромбоза при коронавирусе.
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