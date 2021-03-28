Новости о коронавирусе 28 марта: новая температура хранения Pfizer, "ковидный" концерт
Почти 10 тысяч человек в Украине в течение суток узнали о положительном тесте коронавируса. Заболеваемость все еще высока, как и смертность – со вчерашнего дня умерли вследствие осложнений болезни – 203 пациента. Темпы вакцинации – медленные, от плана правительства регионы отстают почти вдвое. В США вакцинировали уже треть населения. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 марта.
Источник:24 Канал
Новости о коронавирусе в Украине
Как изменилась ситуация за сутки
Источник: фейсбук Максима Степанова
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 11 932 человека, в том числе 564 ребенка и 181 медработник. От осложнений болезни умерли 203 пациента.
В госпитализации нуждались 5 052 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь. В то же время выздоровели 3 343 человека.
Днем ранее "Частная" вакцинация в Тернополе, прогноз Минздрава
Лаборатории Минздрава провели 76 335 тестирований за сутки, в том числе методом ПЦР – 37 979, методом ИФА – 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 624.
За все время пандемии в Украине заболели 1 644 063 человека, по состоянию на 28 марта выздоровели – 1 300 625 больных. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 31 954 больных. Всего в стране осуществили 7 983 023 ПЦР-теста.
Коронавирус в ВСУ: за сутки заболели еще 115 военных
Источник: Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины
За минувшие сутки, 27 марта, COVID-19 обнаружили у 115 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Из них в больницы госпитализировали 21 человека.
Всего за время пандемии от коронавируса выздоровели уже 18 027 военнослужащих Вооруженных сил Украины. К сожалению, 55 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Сейчас на самоизоляции из-за COVID-19 находятся 777 работников ВСУ.
Статистика заболеваемости и количество прививок в регионах
- г. Киев – 374 случая / 389 прививок;
- Винницкая область – 433 случая / 160 прививок;
- Волынская область – 185 случаев / 50 прививок;
- Днепропетровская область – 1 083 случая / 360 прививок;
- Донецкая область – 841 случай / 220 прививок;
- Житомирская область – 791 случай/ 150 прививок;
- Закарпатская – 271 случай / 70 прививок;
- Запорожская область – 310 случаев / 130 прививок;
- Ивано-Франковская область – 307 случаев/ 377 прививок;
- Киевская область – 769 случаев / 320 прививок;
- Кировоградская область – 173 случая / 70 прививок;
- Луганская область – 38 случаев / 130 прививок;
- Львовская область – 905 случаев / 60 прививок;
- Николаевская область – 398 случаев / 160 прививок;
- Одесская область – 565 случаев / 40 прививок;
- Полтавская область – 174 случая / 400 прививок;
- Ровенская область – 296 случаев / 150 прививок;
- Сумская область – 562 случая / 120 прививок;
- Тернопольская область – 457 случаев / 70 прививок;
- Харьковская область – 1 150 случаев / 120 прививок;
- Херсонская область – 191 случай / 540 прививок;
- Хмельницкая область – 676 случаев / 170 прививок;
- Черкасская область – 253 случая / 160 прививок;
- Черновицкая область – 407 случаев / 160 прививок;
- Черниговская область – 323 случая / 40 прививок.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главное о вакцинации в стране
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 4 616 человек.
196 880 человек привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 196 879 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.
Мне аж стыдно, – Степанов о причинах отставания от плана
Источник: "Радио Свобода"
Министр здравоохранения Максим Степанов признал, что Украина почти вдвое отстает от разработанного правительством плана вакцинации. Среди важных причин министр назвал "организационные моменты" – например, проблемы с пунктами вакцинации.
Но есть и такие, которые Степанову было и стыдно озвучивать. Например, как они объясняют, почему в определенном регионе вместо запланированных 23 открыли только 4 пункта прививки: "не успели", "не было желающих", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+", "а мы решили, что будем постепенно открывать".
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Условие, чтобы вакцина против коронавируса появилась в аптеках
Источник: "Радио Свобода"
Украина заинтересована в том, чтобы частные фармакологические компании имели возможность завозить вакцины от COVID-19. Вместе с тем, коммерческого рынка вакцин против коронавируса на сегодняшний день в мире просто не существует.
Новости о коронавирусе в мире 28 марта
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: аппарат СНБО Украины
От начала пандемии в мире зарегистрировали более 126 миллионов больных COVID-19. По состоянию на 28 марта около 72 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2 776 921 инфицированный умер от осложнений, вызванных болезнью.
В ЕС разрешили повысить температуру хранения вакцины Pfizer
Источник: EMA
Европейское медицинское агентство (EMA) разрешило более гибкие условия хранения вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech. Это позволит держать ее в обычном фармацевтическом холодильнике.
Чем отличаются вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Германия просит ЕС зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19
Источник: DW
Несмотря на то, что российская вакцина против коронавируса "V Спутник" прошла только 2 фазы клинических испытаний, в Германии просят Евросоюз зарегистрировать препарат.
Это уже не первое заявление немецких политиков о российской вакцине. Ранее Германия призвала Европейскую комиссию начать совместные закупки "Спутник V". Однако ЕС официально не признал российскую вакцину.
В США уже вакцинировали против COVID-19 треть населения
Источник: New York Times
Иммунизация против коронавируса в США стартовала 14 декабря 2020 года. За это время вакцину ввели уже 28% американского населения. Речь идет о по меньшей мере одной дозе препарата.
Ежедневно в США вакцинируют против коронавируса 2,8 миллиона человек. Уже 15% американцев получили 2 дозы препарата.
COVID-эксперимент: в Испании устроили концерт на 5 тысяч людей
Источник: Associated Press
Во время разгара пандемии коронавируса в Барселоне устроили рок-концерт на 5 тысяч человек. Перед тем всех присутствующих протестировали на COVID-19, а в дальнейшем за ними будут наблюдать.
Цель эксперимента – выяснить, повлияет ли концерт на увеличение количества больных.
Концерт в Испании / Фото Associated Press
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