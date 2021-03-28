Почти 10 тысяч человек в Украине в течение суток узнали о положительном тесте коронавируса. Заболеваемость все еще высока, как и смертность – со вчерашнего дня умерли вследствие осложнений болезни – 203 пациента. Темпы вакцинации – медленные, от плана правительства регионы отстают почти вдвое. В США вакцинировали уже треть населения. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 марта.

Новости о коронавирусе в Украине

Как изменилась ситуация за сутки

Источник: фейсбук Максима Степанова

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 11 932 человека, в том числе 564 ребенка и 181 медработник. От осложнений болезни умерли 203 пациента.

В госпитализации нуждались 5 052 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь. В то же время выздоровели 3 343 человека.

Днем ранее "Частная" вакцинация в Тернополе, прогноз Минздрава

Лаборатории Минздрава провели 76 335 тестирований за сутки, в том числе методом ПЦР – 37 979, методом ИФА – 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 624.

За все время пандемии в Украине заболели 1 644 063 человека, по состоянию на 28 марта выздоровели – 1 300 625 больных. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 31 954 больных. Всего в стране осуществили 7 983 023 ПЦР-теста.

Коронавирус в ВСУ: за сутки заболели еще 115 военных

Источник: Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины

За минувшие сутки, 27 марта, COVID-19 обнаружили у 115 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Из них в больницы госпитализировали 21 человека.

Всего за время пандемии от коронавируса выздоровели уже 18 027 военнослужащих Вооруженных сил Украины. К сожалению, 55 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Сейчас на самоизоляции из-за COVID-19 находятся 777 работников ВСУ.

Статистика заболеваемости и количество прививок в регионах

г. Киев – 374 случая / 389 прививок;

Винницкая область – 433 случая / 160 прививок;

Волынская область – 185 случаев / 50 прививок;

Днепропетровская область – 1 083 случая / 360 прививок;

Донецкая область – 841 случай / 220 прививок;

Житомирская область – 791 случай/ 150 прививок;

Закарпатская – 271 случай / 70 прививок;

Запорожская область – 310 случаев / 130 прививок;

Ивано-Франковская область – 307 случаев/ 377 прививок;

Киевская область – 769 случаев / 320 прививок;

Кировоградская область – 173 случая / 70 прививок;

Луганская область – 38 случаев / 130 прививок;

Львовская область – 905 случаев / 60 прививок;

Николаевская область – 398 случаев / 160 прививок;

Одесская область – 565 случаев / 40 прививок;

Полтавская область – 174 случая / 400 прививок;

Ровенская область – 296 случаев / 150 прививок;

Сумская область – 562 случая / 120 прививок;

Тернопольская область – 457 случаев / 70 прививок;

Харьковская область – 1 150 случаев / 120 прививок;

Херсонская область – 191 случай / 540 прививок;

Хмельницкая область – 676 случаев / 170 прививок;

Черкасская область – 253 случая / 160 прививок;

Черновицкая область – 407 случаев / 160 прививок;

Черниговская область – 323 случая / 40 прививок.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главное о вакцинации в стране

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 4 616 человек.

196 880 человек привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 196 879 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Мне аж стыдно, – Степанов о причинах отставания от плана

Источник: "Радио Свобода"

Министр здравоохранения Максим Степанов признал, что Украина почти вдвое отстает от разработанного правительством плана вакцинации. Среди важных причин министр назвал "организационные моменты" – например, проблемы с пунктами вакцинации.

Но есть и такие, которые Степанову было и стыдно озвучивать. Например, как они объясняют, почему в определенном регионе вместо запланированных 23 открыли только 4 пункта прививки: "не успели", "не было желающих", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+", "а мы решили, что будем постепенно открывать".

План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Условие, чтобы вакцина против коронавируса появилась в аптеках

Источник: "Радио Свобода"

Украина заинтересована в том, чтобы частные фармакологические компании имели возможность завозить вакцины от COVID-19. Вместе с тем, коммерческого рынка вакцин против коронавируса на сегодняшний день в мире просто не существует.

Главное условие: это могут быть только те вакцины, которые получили украинскую регистрацию. Максим Степанов пообещал, что все нужные Гослекслужбе процедуры проведут очень быстро.

Новости о коронавирусе в мире 28 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: аппарат СНБО Украины

От начала пандемии в мире зарегистрировали более 126 миллионов больных COVID-19. По состоянию на 28 марта около 72 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2 776 921 инфицированный умер от осложнений, вызванных болезнью.

В ЕС разрешили повысить температуру хранения вакцины Pfizer

Источник: EMA

Европейское медицинское агентство (EMA) разрешило более гибкие условия хранения вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech. Это позволит держать ее в обычном фармацевтическом холодильнике.

Хранить вакцину Pfizer теперь следует: не при температуре от -60 до -90 градусов, а от -25 до -15.

но только 2 недели.

Чем отличаются вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Германия просит ЕС зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19

Источник: DW

Несмотря на то, что российская вакцина против коронавируса "V Спутник" прошла только 2 фазы клинических испытаний, в Германии просят Евросоюз зарегистрировать препарат.

Это уже не первое заявление немецких политиков о российской вакцине. Ранее Германия призвала Европейскую комиссию начать совместные закупки "Спутник V". Однако ЕС официально не признал российскую вакцину.