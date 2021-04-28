Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 9 590 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в Украине заболели – 2 047 838 человек. Из них по состоянию на 28 апреля выздоровели – 1 616 891 пациент, от осложнений болезни умер 43 391 пациент.

Днем ранее Новости о коронавирусе 27 апреля: российская вакцина с "сюрпризом", разработка украинских вакцин

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 623 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер еще 441 человек. За сутки выздоровели 20 062 человека.

За минувшие сутки совершено 99 112 тестирований (методом ПЦР – 43 841, методом ИФА – 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 782).

Ситуация с вакцинацией

За прошедшие сутки в Украине прививки против коронавируса получили 19 590 человек. С начала прививочной кампании вакцинировано 558 716 граждан, из них получили 1 дозу – 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 9 человек (из них двое получили 1 дозу за рубежом).

Прививки проводились 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок

г. Киев – 1 070 случаев/ 1 876 прививок;

Винницкая область – 223 случая/ 541 прививка;

Волынская область – 356 случаев/ 466 прививок;

Днепропетровская область – 584 случая/ 1 894 прививки;

Донецкая область – 811 случаев/ 419 прививок;

Житомирская область – 232 случая/ 422 прививки;

Закарпатская – 115 случаев/ 570 прививок;

Запорожская область – 485 случаев/ 648 прививок;

Ивано-Франковская область – 102 случая/ 252 прививки;

Киевская область – 384 случая/ 820 прививок;

Кировоградская область – 134 случая/ 92 прививки;

Луганская область – 213 случаев/ 351 прививка;

Львовская область – 530 случаев/ 2 535 прививок;

Николаевская область – 281 случай/ 937 прививок;

Одесская область – 522 случая/ 1 967 прививок;

Полтавская область – 445 случаев/ 1 066 прививок;

Ровненская область – 417 случаев/ 431 прививка;

Сумская область – 267 случаев/ 327 прививок;

Тернопольская область – 206 случаев/ 110 прививок;

Харьковская область – 818 случаев/ 1 065 прививок;

Херсонская область – 222 случая/ 424 прививки;

Хмельницкая область – 483 случая/ 813 прививок;

Черкасская область – 445 случаев/ 658 прививок;

Черновицкая область – 129 случаев/ 425 прививок;

Черниговская область – 116 случаев/ 481 прививка.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

В Киеве отменяют локдаун

Источник: Виталий Кличко

В Киеве же ослабляют карантин. Об этом сообщил Виталий Кличко 28 апреля во время брифинга. Мэр сообщил, что локдаун не будут продолжать. С 1 мая в столице будет действовать смягченный карантин.

Локдаун в Киеве отменили: что позволят

движение наземного общественного транспорта и метро – будет работать в обычном режиме (с соблюдением определенных норм)

работу предприятий торговли

торгово-развлекательных центров

рынков

ярмарок

заведений общественного питания

спортивных залов и фитнес-центров.

Город с 1 мая перейдет в желтую зону карантина – если люди не будут соблюдать правила, то Киев может быстро вернуться к жестким мерам.

В Киеве женщину парализовало после прививки Covishield

Источник: ТСН

53-летняя киевлянка Ольга попала в больницу – женщину парализовало. Произошло это на третий день, как она получила прививку от коронавируса препаратом Covishield. Есть ли связь между вакциной и состоянием Ольги, выясняет специальная комиссия.

Сейчас Ольга – прикована к постели. Все, что ниже рук, она не чувствует. На второй день после прививки у нее поднялась температура. А на третий – женщину парализовало. Чтобы встать на ноги, ей требуется дорогостоящее лечение.

Медики Ольге диагностировали миелит. Это воспаление спинного мозга. Такое заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.

Всего в мире таких случаев – не более чем сотня на миллионы привитых. Сейчас ученые продолжают изучать, может ли вакцина вызвать паралич.

Важно! В Украине приняли закон, по которому государство берет на себя ответственность и выплачивает компенсации в случае инвалидности или смерти. Ознакомиться с суммами выплат можете здесь.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали почти 149 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 86 миллионов пациентов уже преодолели болезнь, но 3 135 053 заболевших умерли.

Сейчас самая худшая ситуация с COVID-19 в Индии. На прошлой неделе четыре дня подряд фиксировали более 300 тысяч заражений COVID-19. Также в Индии была обнаружена циркуляция варианта вируса B1617 с двумя мутациями.

Медицинская система не справляется с нагрузкой, в больницах не хватает коек. Из-за высокой заболеваемости и летальности Индия вынуждена была приостановить поставки вакцин в другие страны, чтобы обеспечить свое население.

В ВОЗ назвали причину рекордной заболеваемости COVID в Индии

Источник: The Guardian

В ВОЗ заявили, что вспышке способствовали массовые собрания, низкий уровень вакцинации и распространение заразных штаммов вируса.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич, отметил, что более заразный вариант вируса не является единственной причиной вспышки COVID-19 в Индии. По его словам, на систему здравоохранения Индии было предоставлено ненужное давление со стороны людей, когда они в панике направлялись в больницы, несмотря на то, что могли лечиться дома.

С начала пандемии в Индии заболели 17 997 113 человек. От осложнений болезни умерли 201 187 пациентов.

В США вакцинированным против коронавируса людям предоставили первые привилегии

Источник: Голос Америки

Согласно данным правительства США, в стране против коронавируса вакцинировали 30% населения. Тем временем для привитых людей немного ослабили карантин.

Сейчас в США вакцинированным и невакцинированным одинаково разрешены пробежки и велосипедные прогулки на открытом воздухе с членами семьи. Это можно делать без маски.

Эксперимент в Испании: после концерта у 5 тысяч человек не выявили COVID-19

Источник: ВВС

В Испании провели экспериментальный рок-концерт без соблюдения социальной дистанции. Мероприятие оказалось удачным.

Справка: в Барселоне 27 марта устроили экспериментальный концерт с 5 тысячами посетителей, чтобы проверить, повлияет ли мероприятие на распространение коронавируса.

В течение 14 дней после концерта только шесть человек из 5 тысяч получили положительный результат. Из них, по словам исследователей, четверо были инфицированы в другом месте, а не на самом мероприятии.

Ja ha acabat el concert dels Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb 5.000 persones

https://t.co/PhN8HE2RVO pic.twitter.com/MqBxoNPehw — Catalunya Informació (@Catinformacio) March 27, 2021

Исследования о коронавирусе

Одна доза COVID-вакцины сокращает распространение коронавируса на 50%

Источник: NDTV

Согласно новому исследованию британских ученых, только одна доза вакцины Pfizer или AstraZeneca снижает вероятность передачи коронавируса другим людям до 50%. Это еще раз подтверждает, что вакцинация является наилучшим выходом из пандемии.

Служба здравоохранения Великобритании (PHE) проанализировала данные о 57 тысячах вакцинированных людей из 24 тысяч домохозяйств. Их сравнивали почти с одним миллионом невакцинированных граждан.

Исследование показало, что у тех людей, кто заразился коронавирусом через 3 недели после первого укола, вероятность передачи вируса своим близким была на 38 – 49% ниже, чем у непривитых.

Какие факторы повышают риск тромбоза у детей при COVID-19

Источник: Doc Wire News

У пациентов с COVID-19 или MIS-C большинство тромботических событий (89%) произошло у пациентов старше 12 лет. При этом 71% тромботических событий произошли, несмотря на тромбопрофилактику.

Многофакторный анализ выявил следующие факторы, которые в значительной степени связаны с тромбозом: