Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Аппарат СНБО Украины
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 9 590 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в Украине заболели – 2 047 838 человек. Из них по состоянию на 28 апреля выздоровели – 1 616 891 пациент, от осложнений болезни умер 43 391 пациент.
Днем ранее Новости о коронавирусе 27 апреля: российская вакцина с "сюрпризом", разработка украинских вакцин
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 623 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер еще 441 человек. За сутки выздоровели 20 062 человека.
За минувшие сутки совершено 99 112 тестирований (методом ПЦР – 43 841, методом ИФА – 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 782).
Ситуация с вакцинацией
За прошедшие сутки в Украине прививки против коронавируса получили 19 590 человек. С начала прививочной кампании вакцинировано 558 716 граждан, из них получили 1 дозу – 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 9 человек (из них двое получили 1 дозу за рубежом).
Прививки проводились 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок
- г. Киев – 1 070 случаев/ 1 876 прививок;
- Винницкая область – 223 случая/ 541 прививка;
- Волынская область – 356 случаев/ 466 прививок;
- Днепропетровская область – 584 случая/ 1 894 прививки;
- Донецкая область – 811 случаев/ 419 прививок;
- Житомирская область – 232 случая/ 422 прививки;
- Закарпатская – 115 случаев/ 570 прививок;
- Запорожская область – 485 случаев/ 648 прививок;
- Ивано-Франковская область – 102 случая/ 252 прививки;
- Киевская область – 384 случая/ 820 прививок;
- Кировоградская область – 134 случая/ 92 прививки;
- Луганская область – 213 случаев/ 351 прививка;
- Львовская область – 530 случаев/ 2 535 прививок;
- Николаевская область – 281 случай/ 937 прививок;
- Одесская область – 522 случая/ 1 967 прививок;
- Полтавская область – 445 случаев/ 1 066 прививок;
- Ровненская область – 417 случаев/ 431 прививка;
- Сумская область – 267 случаев/ 327 прививок;
- Тернопольская область – 206 случаев/ 110 прививок;
- Харьковская область – 818 случаев/ 1 065 прививок;
- Херсонская область – 222 случая/ 424 прививки;
- Хмельницкая область – 483 случая/ 813 прививок;
- Черкасская область – 445 случаев/ 658 прививок;
- Черновицкая область – 129 случаев/ 425 прививок;
- Черниговская область – 116 случаев/ 481 прививка.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
В Киеве отменяют локдаун
Источник: Виталий Кличко
В Киеве же ослабляют карантин. Об этом сообщил Виталий Кличко 28 апреля во время брифинга. Мэр сообщил, что локдаун не будут продолжать. С 1 мая в столице будет действовать смягченный карантин.
Локдаун в Киеве отменили: что позволят
- движение наземного общественного транспорта и метро – будет работать в обычном режиме (с соблюдением определенных норм)
- работу предприятий торговли
- торгово-развлекательных центров
- рынков
- ярмарок
- заведений общественного питания
- спортивных залов и фитнес-центров.
В Киеве женщину парализовало после прививки Covishield
Источник: ТСН
53-летняя киевлянка Ольга попала в больницу – женщину парализовало. Произошло это на третий день, как она получила прививку от коронавируса препаратом Covishield. Есть ли связь между вакциной и состоянием Ольги, выясняет специальная комиссия.
Сейчас Ольга – прикована к постели. Все, что ниже рук, она не чувствует. На второй день после прививки у нее поднялась температура. А на третий – женщину парализовало. Чтобы встать на ноги, ей требуется дорогостоящее лечение.
Медики Ольге диагностировали миелит. Это воспаление спинного мозга. Такое заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.
Всего в мире таких случаев – не более чем сотня на миллионы привитых. Сейчас ученые продолжают изучать, может ли вакцина вызвать паралич.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии в мире зарегистрировали почти 149 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 86 миллионов пациентов уже преодолели болезнь, но 3 135 053 заболевших умерли.
Сейчас самая худшая ситуация с COVID-19 в Индии. На прошлой неделе четыре дня подряд фиксировали более 300 тысяч заражений COVID-19. Также в Индии была обнаружена циркуляция варианта вируса B1617 с двумя мутациями.
Медицинская система не справляется с нагрузкой, в больницах не хватает коек. Из-за высокой заболеваемости и летальности Индия вынуждена была приостановить поставки вакцин в другие страны, чтобы обеспечить свое население.
В ВОЗ назвали причину рекордной заболеваемости COVID в Индии
Источник: The Guardian
В ВОЗ заявили, что вспышке способствовали массовые собрания, низкий уровень вакцинации и распространение заразных штаммов вируса.
Официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич, отметил, что более заразный вариант вируса не является единственной причиной вспышки COVID-19 в Индии. По его словам, на систему здравоохранения Индии было предоставлено ненужное давление со стороны людей, когда они в панике направлялись в больницы, несмотря на то, что могли лечиться дома.
В США вакцинированным против коронавируса людям предоставили первые привилегии
Источник: Голос Америки
Согласно данным правительства США, в стране против коронавируса вакцинировали 30% населения. Тем временем для привитых людей немного ослабили карантин.
Сейчас в США вакцинированным и невакцинированным одинаково разрешены пробежки и велосипедные прогулки на открытом воздухе с членами семьи. Это можно делать без маски.
Эксперимент в Испании: после концерта у 5 тысяч человек не выявили COVID-19
Источник: ВВС
В Испании провели экспериментальный рок-концерт без соблюдения социальной дистанции. Мероприятие оказалось удачным.
В течение 14 дней после концерта только шесть человек из 5 тысяч получили положительный результат. Из них, по словам исследователей, четверо были инфицированы в другом месте, а не на самом мероприятии.
Ja ha acabat el concert dels Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb 5.000 persones— Catalunya Informació (@Catinformacio) March 27, 2021
https://t.co/PhN8HE2RVO pic.twitter.com/MqBxoNPehw
Исследования о коронавирусе
Одна доза COVID-вакцины сокращает распространение коронавируса на 50%
Источник: NDTV
Согласно новому исследованию британских ученых, только одна доза вакцины Pfizer или AstraZeneca снижает вероятность передачи коронавируса другим людям до 50%. Это еще раз подтверждает, что вакцинация является наилучшим выходом из пандемии.
Служба здравоохранения Великобритании (PHE) проанализировала данные о 57 тысячах вакцинированных людей из 24 тысяч домохозяйств. Их сравнивали почти с одним миллионом невакцинированных граждан.
Исследование показало, что у тех людей, кто заразился коронавирусом через 3 недели после первого укола, вероятность передачи вируса своим близким была на 38 – 49% ниже, чем у непривитых.
Какие факторы повышают риск тромбоза у детей при COVID-19
Источник: Doc Wire News
У пациентов с COVID-19 или MIS-C большинство тромботических событий (89%) произошло у пациентов старше 12 лет. При этом 71% тромботических событий произошли, несмотря на тромбопрофилактику.
Многофакторный анализ выявил следующие факторы, которые в значительной степени связаны с тромбозом:
- возраст старше 12 лет,
- рак,
- наличие центрального венозного катетера;
- мультисистемный воспалительный синдром.