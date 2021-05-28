Новости о коронавирусе в Украине 28 мая
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав Украины
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 3 306 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них – 169 детей и 77 медработников.
Днем ранее Новости о коронавирусе 27 мая: новые лекарства против COVID-19 в США, статистика
В госпитализации нуждались 1 402 пациента с симптоматикой COVID-19. К сожалению, 156 человек умерли от осложнений болезни. Также за сутки выздоровели 13 298 пациентов.
За сутки протестированы:
- ️методом ПЦР – 25 454 человека,
- методом ИФА – 11 758 человек,
- ️экспресс-тестами – 23 351 человек.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев – 384 случая;
- Винницкая область – 63 случая;
- Волынская область – 104 случая;
- Днепропетровская область – 280 случаев
- Донецкая область – 228 случаев;
- Житомирская область – 74 случая;
- Закарпатская область – 38 случаев;
- Запорожская область – 195 случаев;
- Ивано-Франковская область – 51 случай;
- Киевская область – 221 случай;
- Кировоградская область – 47 случаев;
- Луганская область – 46 случаев;
- Львовская область – 251 случай;
- Николаевская область – 154 случая;
- Одесская область – 114 случаев;
- Полтавская область – 78 случаев;
- Ровенская область – 177 случаев;
- Сумская область – 98 случаев;
- Тернопольская область – 77 случаев;
- Харьковская область – 191 случай;
- Херсонская область – 69 случаев;
- Хмельницкая область – 106 случаев;
- Черкасская область – 135 случаев;
- Черновицкая область – 68 случаев;
- Черниговская область – 57 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Украина оказалась на 8 месте по смертности от COVID-19 в Европе
Источник: Worldometers
В рейтинге европейских стран Украина занимает 8 месте по смертности от COVID-19. О наибольшем количестве летальных случаев в Европе сообщили во Франции, Британии и Италии.
В мировом рейтинге Украина занимает 14 место по смертности от коронавируса.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Болгария обновила условия въезда для украинских туристов
Источник: консульский отдел Посольства Украины в Болгарии
Болгария обновила требования к въезду для граждан Украины. Нововведения будут действовать с 1 июня до 31 июля 2021 года.
Теперь на границе туристы обязаны предъявить один из трех документов:
- тест на COVID-19,
- сертификат вакцинации
- справку, которая подтверждает, что лицо переболело.
Больше об этом Болгария обновила условия въезда для украинцев: что изменилось
Новости о коронавирусе в мире 28 мая
Распространение вируса в мире
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии коронавируса в мире обнаружили почти 169 миллионов больных. 106 миллионов пациентов уже выздоровели. А 3 510 698 заболевших ушли из жизни от осложнений, вызванных COVID-19.
Сейчас свое лечение продолжают свыше 59 миллионов человек по всему миру.
В Париже пройдет концерт Indochine, чтобы проверить риск заражения COVID-19
Источник: France Inter
Во Франции в субботу в зале Берси на востоке Парижа состоится концерт популярной группы Indochine на 5000 человек. Исследователи планируют проверить риск заражения коронавирусом на мероприятии.
"Тест-концерт" организовали Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Эксперимент имеет целью анализ, безопасным ли является концерт на 5000 человек без соблюдения дистанции, но с масками в закрытой среде.
Для участников концерт бесплатный, однако для участия следует пройти несколько тестов:
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Первый – это тест на антиген, который следует сделать за 72 часа до концерта.
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Второй образец слюны возьмут в день концерта, то есть в субботу.
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Третий будет сделан самими участниками дома, через семь дней после концерта, чтобы проверить, было ли инфицирование.
Добавим, что похожие концерты-эксперименты уже проводились и в других странах. К примеру, в марте на концерте в Барселоне во Дворце Сан-Жорди выступила популярная испанская группа Love of Lesbian. Тогда медики не обнаружили массовых инфицирований.
1 миллион долларов за прививку: в США объявили победителя лотереи
Источник: твиттер губернатора Огайо/ @MikeDeWine
В штате Огайо объявили победителей лотереи, которую устроили среди людей, вакцинировавшихся от коронавируса. Победительницей лотереи на 1 миллион долларов стала 22-летняя Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати.
У разведки США есть новые данные о происхождении COVID-19
Источник: The New York Times
Американская разведка сообщила Белому дому о том, что у них есть новые данные относительно источника эпидемии коронавирусной инфекции. Разведка будет использовать "компьютерные мощности", чтобы понять, появился вирус из лаборатории или в результате контакта человека с животными.
Ранее посольство Китая в США предупредило, что возрожденная в США кампания, призванная обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса, только усложнит борьбу с пандемией.
Китай осуждает планы США по расследованию того, поступает ли коронавирус из китайской лаборатории в Ухане.
Исследования коронавируса
Нашли скрытое и долговременное повреждение легких после коронавируса
Источник: RSNA
Через полгода после острого COVID-19 усвоение кислорода в легких может оставаться нарушенным. Ученые смогли впервые это подтвердить.
В новом исследовании участвовали 9 пациентов, которые страдают от постковидного синдрома в течение не менее полугода после госпитализации. Ученые провели им обследование с помощью новейшего метода – магнитно-резонансной томографии с использованием гиперполяризованного ксенона (МРТ 129xe).
Техника подтвердила факт повреждения легких при долгом ковиде, данные полученные с ее помощью показывают, что это состояние – не просто ипохондрия.
Поликистоз яичников влияет на риск заражения COVID-19
Источник: EJE
Известно, что эндокринные заболевания, в том числе диабет, значительно увеличивают риск тяжелого течения COVID-19. Ученые из Великобритании обнаружили новую группу риска: женщины с синдромом поликистозных яичников.
Ученые обнаружили, что СПКЯ повышает вероятность заболеть на 28%. Ученые отметили, что пациентки с синдромом поликистозных яичников часто имеют повышенный уровень андрогенов – мужских половых гормонов, что может влиять на риск коронавируса.