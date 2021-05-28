Новости о коронавирусе в Украине 28 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав Украины

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 3 306 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них – 169 детей и 77 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 27 мая: новые лекарства против COVID-19 в США, статистика

В госпитализации нуждались 1 402 пациента с симптоматикой COVID-19. К сожалению, 156 человек умерли от осложнений болезни. Также за сутки выздоровели 13 298 пациентов.

За сутки протестированы:

️методом ПЦР – 25 454 человека,

методом ИФА – 11 758 человек,

️экспресс-тестами – 23 351 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 196 673 человека. По состоянию на 28 мая выздоровели – 2 020 216 из них. Впрочем, умерли от осложнений – 50 232 больных.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 384 случая;

Винницкая область – 63 случая;

Волынская область – 104 случая;

Днепропетровская область – 280 случаев

Донецкая область – 228 случаев;

Житомирская область – 74 случая;

Закарпатская область – 38 случаев;

Запорожская область – 195 случаев;

Ивано-Франковская область – 51 случай;

Киевская область – 221 случай;

Кировоградская область – 47 случаев;

Луганская область – 46 случаев;

Львовская область – 251 случай;

Николаевская область – 154 случая;

Одесская область – 114 случаев;

Полтавская область – 78 случаев;

Ровенская область – 177 случаев;

Сумская область – 98 случаев;

Тернопольская область – 77 случаев;

Харьковская область – 191 случай;

Херсонская область – 69 случаев;

Хмельницкая область – 106 случаев;

Черкасская область – 135 случаев;

Черновицкая область – 68 случаев;

Черниговская область – 57 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Украина оказалась на 8 месте по смертности от COVID-19 в Европе

Источник: Worldometers

В рейтинге европейских стран Украина занимает 8 месте по смертности от COVID-19. О наибольшем количестве летальных случаев в Европе сообщили во Франции, Британии и Италии.

В мировом рейтинге Украина занимает 14 место по смертности от коронавируса.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Болгария обновила условия въезда для украинских туристов

Источник: консульский отдел Посольства Украины в Болгарии

Болгария обновила требования к въезду для граждан Украины. Нововведения будут действовать с 1 июня до 31 июля 2021 года.

Теперь на границе туристы обязаны предъявить один из трех документов:

тест на COVID-19,

сертификат вакцинации

справку, которая подтверждает, что лицо переболело.

Больше об этом Болгария обновила условия въезда для украинцев: что изменилось

Новости о коронавирусе в мире 28 мая

Распространение вируса в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии коронавируса в мире обнаружили почти 169 миллионов больных. 106 миллионов пациентов уже выздоровели. А 3 510 698 заболевших ушли из жизни от осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас свое лечение продолжают свыше 59 миллионов человек по всему миру.

В Париже пройдет концерт Indochine, чтобы проверить риск заражения COVID-19

Источник: France Inter

Во Франции в субботу в зале Берси на востоке Парижа состоится концерт популярной группы Indochine на 5000 человек. Исследователи планируют проверить риск заражения коронавирусом на мероприятии.

"Тест-концерт" организовали Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Эксперимент имеет целью анализ, безопасным ли является концерт на 5000 человек без соблюдения дистанции, но с масками в закрытой среде.

Для участников концерт бесплатный, однако для участия следует пройти несколько тестов:

Первый – это тест на антиген, который следует сделать за 72 часа до концерта.

Второй образец слюны возьмут в день концерта, то есть в субботу.

Третий будет сделан самими участниками дома, через семь дней после концерта, чтобы проверить, было ли инфицирование.

Добавим, что похожие концерты-эксперименты уже проводились и в других странах. К примеру, в марте на концерте в Барселоне во Дворце Сан-Жорди выступила популярная испанская группа Love of Lesbian. Тогда медики не обнаружили массовых инфицирований.

1 миллион долларов за прививку: в США объявили победителя лотереи

Источник: твиттер губернатора Огайо/ @MikeDeWine

В штате Огайо объявили победителей лотереи, которую устроили среди людей, вакцинировавшихся от коронавируса. Победительницей лотереи на 1 миллион долларов стала 22-летняя Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати.

У разведки США есть новые данные о происхождении COVID-19

Источник: The New York Times

Американская разведка сообщила Белому дому о том, что у них есть новые данные относительно источника эпидемии коронавирусной инфекции. Разведка будет использовать "компьютерные мощности", чтобы понять, появился вирус из лаборатории или в результате контакта человека с животными.

Ранее посольство Китая в США предупредило, что возрожденная в США кампания, призванная обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса, только усложнит борьбу с пандемией.

Китай осуждает планы США по расследованию того, поступает ли коронавирус из китайской лаборатории в Ухане.

Исследования коронавируса

Нашли скрытое и долговременное повреждение легких после коронавируса

Источник: RSNA

Через полгода после острого COVID-19 усвоение кислорода в легких может оставаться нарушенным. Ученые смогли впервые это подтвердить.

В новом исследовании участвовали 9 пациентов, которые страдают от постковидного синдрома в течение не менее полугода после госпитализации. Ученые провели им обследование с помощью новейшего метода – магнитно-резонансной томографии с использованием гиперполяризованного ксенона (МРТ 129xe).

Техника подтвердила факт повреждения легких при долгом ковиде, данные полученные с ее помощью показывают, что это состояние – не просто ипохондрия.

Поликистоз яичников влияет на риск заражения COVID-19

Источник: EJE

Известно, что эндокринные заболевания, в том числе диабет, значительно увеличивают риск тяжелого течения COVID-19. Ученые из Великобритании обнаружили новую группу риска: женщины с синдромом поликистозных яичников.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – что это? Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – это полиэндокринная патология, которая сопровождается нарушениями функции яичников, поджелудочной железы и других органов. Заболевание относится к социально значимым, поскольку в большинстве случаев становится причиной бесплодия у женщин. Кроме того, СПКЯ повышает риск других серьезных расстройств, включая диабет и ожирение.

Ученые обнаружили, что СПКЯ повышает вероятность заболеть на 28%. Ученые отметили, что пациентки с синдромом поликистозных яичников часто имеют повышенный уровень андрогенов – мужских половых гормонов, что может влиять на риск коронавируса.