За минувшие сутки в Украине зафиксировали 8 346 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В Чехии обнаружили новый штамм COVID-19. Ученые заявили о безопасности вакцинации против коронавируса для беременных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 марта.

Новости о коронавирусе в Украине

Как изменилась ситуация за сутки

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 8 346 человек, из них 344 ребенка и 140 медработников. От осложнений болезни умерли, к сожалению, 178 пациентов. Больше всего больных COVID-19 зарегистрировали во Львовской области. В больницы в регионах госпитализировали 3 129 человек. В то же время выздоровели 2 875 пациентов.

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За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 652 409 человек;

выздоровело – 1 303 500 человек;

летальных исходов – 32 132;

проведено ПЦР-тестирований – 8 007 427.

Статистика заболеваемости и вакцинации в регионах

г. Киев – 402 случая/ 20 прививок;

Винницкая область – 365 случаев / 50 прививок;

Волынская область – 23 случая / 20 прививок;

Днепропетровская область – 647 случаев / 80 прививок;

Донецкая область – 175 случаев / 0 прививок;

Житомирская область – 567 случаев / 120 прививок;

Закарпатская – 201 случай / 20 прививок;

Запорожская область – 136 случаев / 100 прививок;

Ивано-Франковская область – 226 случаев/ 175 прививок;

Киевская область – 518 случаев / 20 прививок;

Кировоградская область – 59 случаев / 10 прививок;

Луганская область – 29 случаев / 0 прививок;

Львовская область – 820 случаев/ 100 прививок;

Николаевская область – 243 случая / 30 прививок;

Одесская область – 658 случаев / 40 прививок;

Полтавская область – 154 случая / 190 прививок;

Ровненская область – 139 случаев / 0 прививок;

Сумская область – 326 случаев / 30 прививок;

Тернопольская область – 390 случаев / 40 прививок;

Харьковская область – 664 случая / 230 прививок;

Херсонская область – 145 случаев / 140 прививок;

Хмельницкая область – 428 случаев / 70 прививок;

Черкасская область – 392 случая / 40 прививок;

Черновицкая область – 292 случая / 60 прививок;

Черниговская область – 147 случаев/ 0 прививок.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине

по данным главы Минздрава

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса в Украине получили 1 585 человек. От начала вакцинальной кампании иммунизировали против коронавируса – 198 465 человек, из них получили 1 дозу – 198 464 человека, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 1 человек.

Прививка проводилась 51 мобильной бригадой по иммунизации и 72 пунктами прививки. По состоянию на 28 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 364 104 человека.

За последние сутки в 4 областях не сделали ни одной прививки против коронавируса

В Донецкой, Луганской, Ровненской и Черниговской областях в воскресенье не сделали ни одной прививки против COVID-19. В Кировоградской области вакцинировали 10 человек.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 29 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

От начала пандемии в мире зарегистрировали более 127 миллионов больных COVID-19. По состоянию на 28 марта около 72 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2 783 665 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

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В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса

Источник: Novinky

Чешская лаборатория в Брно Elisabeth Pharmacon обнаружила новый штамм коронавируса. По словам ученых, он не опаснее чем "британский" штамм. До сих пор такой штамм COVID-19 у пациентов не выявляли. Об этом рассказал гендиректор Лаборатории Омар Шери.

США разработают свой паспорт вакцинации, – СМИ

Источник: The Washington Post

Администрация президента США Джо Байдена и частные компании якобы работают над разработкой паспорта вакцинации для населения. Это позволит людям вести свой бизнес в период пандемии. Предполагают, что паспорт будет доступен в электронном варианте – как приложение в смартфоне. Кроме того, его можно будет распечатать.

К идее разработки сертификатов Белый дом подтолкнуло увеличение количества компаний, которые настаивают на необходимости получать от людей доказательства вакцинации.



Чем отличаются вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

ВОЗ объявила 4 сценария происхождения коронавируса

Источник: Associated Press

Во Всемирной организации здравоохранения обнародовали проект доклада о происхождении коронавируса. SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено. В докладе представлено 4 возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности.

По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное. При этом заражение непосредственно через летучих мышей оценивается как просто "вероятное". Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через пищевые продукты. Утечкой из лаборатории назвали "крайне маловероятной".

Вакцинация против коронавируса безопасна и эффективна для беременных

Источник: AJOG

В большинстве стран, где проводится массовая вакцинация против коронавируса, прививают в том числе будущих мам и кормящих женщин. Крупнейшее исследование, проведенное в США, подтвердило: вакцинация от COVID-19 не только защищает против коронавируса мать и ребенка, но и не вызывает серьезных побочных реакций.