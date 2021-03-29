Новости о коронавирусе 29 марта: вакцинация беременных, происхождение COVID-19
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 8 346 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В Чехии обнаружили новый штамм COVID-19. Ученые заявили о безопасности вакцинации против коронавируса для беременных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 марта.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине
Как изменилась ситуация за сутки
Источник: фейсбук Максима Степанова
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 8 346 человек, из них 344 ребенка и 140 медработников. От осложнений болезни умерли, к сожалению, 178 пациентов. Больше всего больных COVID-19 зарегистрировали во Львовской области. В больницы в регионах госпитализировали 3 129 человек. В то же время выздоровели 2 875 пациентов.
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За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1 652 409 человек;
- выздоровело – 1 303 500 человек;
- летальных исходов – 32 132;
- проведено ПЦР-тестирований – 8 007 427.
Статистика заболеваемости и вакцинации в регионах
- г. Киев – 402 случая/ 20 прививок;
- Винницкая область – 365 случаев / 50 прививок;
- Волынская область – 23 случая / 20 прививок;
- Днепропетровская область – 647 случаев / 80 прививок;
- Донецкая область – 175 случаев / 0 прививок;
- Житомирская область – 567 случаев / 120 прививок;
- Закарпатская – 201 случай / 20 прививок;
- Запорожская область – 136 случаев / 100 прививок;
- Ивано-Франковская область – 226 случаев/ 175 прививок;
- Киевская область – 518 случаев / 20 прививок;
- Кировоградская область – 59 случаев / 10 прививок;
- Луганская область – 29 случаев / 0 прививок;
- Львовская область – 820 случаев/ 100 прививок;
- Николаевская область – 243 случая / 30 прививок;
- Одесская область – 658 случаев / 40 прививок;
- Полтавская область – 154 случая / 190 прививок;
- Ровненская область – 139 случаев / 0 прививок;
- Сумская область – 326 случаев / 30 прививок;
- Тернопольская область – 390 случаев / 40 прививок;
- Харьковская область – 664 случая / 230 прививок;
- Херсонская область – 145 случаев / 140 прививок;
- Хмельницкая область – 428 случаев / 70 прививок;
- Черкасская область – 392 случая / 40 прививок;
- Черновицкая область – 292 случая / 60 прививок;
- Черниговская область – 147 случаев/ 0 прививок.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация в Украине
по данным главы Минздрава
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса в Украине получили 1 585 человек. От начала вакцинальной кампании иммунизировали против коронавируса – 198 465 человек, из них получили 1 дозу – 198 464 человека, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 1 человек.
Прививка проводилась 51 мобильной бригадой по иммунизации и 72 пунктами прививки. По состоянию на 28 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 364 104 человека.
За последние сутки в 4 областях не сделали ни одной прививки против коронавируса
В Донецкой, Луганской, Ровненской и Черниговской областях в воскресенье не сделали ни одной прививки против COVID-19. В Кировоградской области вакцинировали 10 человек.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 29 марта
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
От начала пандемии в мире зарегистрировали более 127 миллионов больных COVID-19. По состоянию на 28 марта около 72 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2 783 665 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
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В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса
Источник: Novinky
Чешская лаборатория в Брно Elisabeth Pharmacon обнаружила новый штамм коронавируса. По словам ученых, он не опаснее чем "британский" штамм. До сих пор такой штамм COVID-19 у пациентов не выявляли. Об этом рассказал гендиректор Лаборатории Омар Шери.
США разработают свой паспорт вакцинации, – СМИ
Источник: The Washington Post
Администрация президента США Джо Байдена и частные компании якобы работают над разработкой паспорта вакцинации для населения. Это позволит людям вести свой бизнес в период пандемии. Предполагают, что паспорт будет доступен в электронном варианте – как приложение в смартфоне. Кроме того, его можно будет распечатать.
К идее разработки сертификатов Белый дом подтолкнуло увеличение количества компаний, которые настаивают на необходимости получать от людей доказательства вакцинации.
Чем отличаются вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
ВОЗ объявила 4 сценария происхождения коронавируса
Источник: Associated Press
Во Всемирной организации здравоохранения обнародовали проект доклада о происхождении коронавируса. SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено. В докладе представлено 4 возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности.
- По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.
- При этом заражение непосредственно через летучих мышей оценивается как просто "вероятное".
- Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через пищевые продукты.
- Утечкой из лаборатории назвали "крайне маловероятной".
Вакцинация против коронавируса безопасна и эффективна для беременных
Источник: AJOG
В большинстве стран, где проводится массовая вакцинация против коронавируса, прививают в том числе будущих мам и кормящих женщин. Крупнейшее исследование, проведенное в США, подтвердило: вакцинация от COVID-19 не только защищает против коронавируса мать и ребенка, но и не вызывает серьезных побочных реакций.
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