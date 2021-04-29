Новости о коронавирусе в Украине

Распространение COVID-19

Источник: СНБО Украины

Вчера коронавирусом заболели 11 627 украинцев – это самые высокие показатели за последние 5 дней. В госпитализации нуждались 3 096 больных с подтвержденным COVID-19 или выраженными симптомами недуга.

Летальность остается высокой, за минувшие сутки в результате коронавируса умерли 387 больных. В то же время выздоровели 18 442 пациента.

Днем ранее Новости о коронавирусе 28 апреля: Киев выходит из локдауна, риски тромбоза у детей

За сутки в Украине провели 93 463 тестирования, из них:

методом ПЦР – 41 499,

методом ИФА – 16 569,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 395.

Статистика с начала пандемии:



По состоянию на 29 апреля в Украине зарегистрировали 2 059 465 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 635 333 пациента.Общее число умерших от COVID-19 в стране возросло до 43 778.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

В течение 28 апреля в Украине против COVID-19 вакцинировали 70 469 человек. До сих пор суточное количество вакцинированных в стране ни разу не превышало 20 тысяч.

Со старта вакцинальной кампании первую дозу вакцины ввели 629 182 людям. Из них только 10 закончили вакцинацию, то есть получили 2 инъекции.

Привитие проводилось 267 мобильными бригадами по иммунизации и 1 693 пунктами вакцинации.

По состоянию на 28 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 501 690 человек.

Суточный прирост больных и вакцинированных в регионах:

Киев – 940 случаев / 7 736 прививок;

Винницкая область – 276 случаев / 4 015 прививок;

Волынская область – 345 случаев / 1 467 прививок;

Днепропетровская область – 1 021 случай / 5 791 прививка;

Донецкая область – 809 случаев / 1 721 прививка;

Житомирская область – 385 случаев / 2 273 прививки;

Закарпатская область – 141 случай / 1 080 прививок;

Запорожская область – 546 случаев / 1 049 прививок;

Ивано-Франковская область – 184 случая / 916 прививок;

Киевская область – 341 случай / 5 685 прививок;

Кировоградская область – 174 случая / 1 466 прививок;

Луганская область – 271 случай / 539 прививок;

Львовская область – 667 случаев / 3 889 прививок;

Николаевская область – 311 случаев / 2 281 прививка;

Одесская область – 518 случаев / 2 683 прививки;

Полтавская область – 666 случаев / 5 640 прививок;

Ровненская область – 386 случаев / 1 713 прививок;

Сумская область – 429 случаев / 2 435 прививок;

Тернопольская область – 312 случаев / 1 755 прививок;

Харьковская область – 1 203 случая / 6 234 прививки;

Херсонская область – 277 случаев / 2 930 прививок;

Хмельницкая область – 461 случай / 1 128 прививок;

Черкасская область – 444 случая / 3 141 прививка;

Черновицкая область – 131 случай / 909 прививок;

Черниговская область – 389 случаев / 1 993 прививки.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Каким образом регионы попадают в красную зону и выходят из нее

Когда медицинской системе угрожает опасность, центральная власть принимает решение о переводе региона в красную зону карантина. Главный санитарный врач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга объяснил алгоритм выхода области из этой зоны.

Главное, что нужно понимать, чтобы перевести регион в красную зону: 3 дня в нем должны быть превышены 2 эпидемиологических показателя. Решение принимает Национальная комиссия ТЭБ и ЧС.

Какие зоны карантина в разных областях по состоянию на 29 апреля

Источник: Минздрав

Красная зона: город Киев и Киевская область, Житомирская, Сумская, Николаевская, Запорожская, Черниговская, Хмельницкая, Харьковская, Полтавская области.

город Киев и Киевская область, Житомирская, Сумская, Николаевская, Запорожская, Черниговская, Хмельницкая, Харьковская, Полтавская области. Оранжевая зона: Винницкая, Волынская, Ровненская, Винницкая, Тернопольская, Черкасская, Луганская, Донецкая, Кировогорадская области.

Винницкая, Волынская, Ровненская, Винницкая, Тернопольская, Черкасская, Луганская, Донецкая, Кировогорадская области. Желтая зона: Херсонская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Львовская области.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала