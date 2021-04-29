Новости о коронавирусе в Украине
Распространение COVID-19
Источник: СНБО Украины
Вчера коронавирусом заболели 11 627 украинцев – это самые высокие показатели за последние 5 дней. В госпитализации нуждались 3 096 больных с подтвержденным COVID-19 или выраженными симптомами недуга.
Летальность остается высокой, за минувшие сутки в результате коронавируса умерли 387 больных. В то же время выздоровели 18 442 пациента.
Днем ранее Новости о коронавирусе 28 апреля: Киев выходит из локдауна, риски тромбоза у детей
За сутки в Украине провели 93 463 тестирования, из них:
- методом ПЦР – 41 499,
- методом ИФА – 16 569,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 395.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Темпы вакцинации в Украине
В течение 28 апреля в Украине против COVID-19 вакцинировали 70 469 человек. До сих пор суточное количество вакцинированных в стране ни разу не превышало 20 тысяч.
Привитие проводилось 267 мобильными бригадами по иммунизации и 1 693 пунктами вакцинации.
По состоянию на 28 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 501 690 человек.
Суточный прирост больных и вакцинированных в регионах:
- Киев – 940 случаев / 7 736 прививок;
- Винницкая область – 276 случаев / 4 015 прививок;
- Волынская область – 345 случаев / 1 467 прививок;
- Днепропетровская область – 1 021 случай / 5 791 прививка;
- Донецкая область – 809 случаев / 1 721 прививка;
- Житомирская область – 385 случаев / 2 273 прививки;
- Закарпатская область – 141 случай / 1 080 прививок;
- Запорожская область – 546 случаев / 1 049 прививок;
- Ивано-Франковская область – 184 случая / 916 прививок;
- Киевская область – 341 случай / 5 685 прививок;
- Кировоградская область – 174 случая / 1 466 прививок;
- Луганская область – 271 случай / 539 прививок;
- Львовская область – 667 случаев / 3 889 прививок;
- Николаевская область – 311 случаев / 2 281 прививка;
- Одесская область – 518 случаев / 2 683 прививки;
- Полтавская область – 666 случаев / 5 640 прививок;
- Ровненская область – 386 случаев / 1 713 прививок;
- Сумская область – 429 случаев / 2 435 прививок;
- Тернопольская область – 312 случаев / 1 755 прививок;
- Харьковская область – 1 203 случая / 6 234 прививки;
- Херсонская область – 277 случаев / 2 930 прививок;
- Хмельницкая область – 461 случай / 1 128 прививок;
- Черкасская область – 444 случая / 3 141 прививка;
- Черновицкая область – 131 случай / 909 прививок;
- Черниговская область – 389 случаев / 1 993 прививки.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Каким образом регионы попадают в красную зону и выходят из нее
Когда медицинской системе угрожает опасность, центральная власть принимает решение о переводе региона в красную зону карантина. Главный санитарный врач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга объяснил алгоритм выхода области из этой зоны.
Главное, что нужно понимать, чтобы перевести регион в красную зону: 3 дня в нем должны быть превышены 2 эпидемиологических показателя. Решение принимает Национальная комиссия ТЭБ и ЧС.
Какие зоны карантина в разных областях по состоянию на 29 апреля
Источник: Минздрав
- Красная зона: город Киев и Киевская область, Житомирская, Сумская, Николаевская, Запорожская, Черниговская, Хмельницкая, Харьковская, Полтавская области.
- Оранжевая зона: Винницкая, Волынская, Ровненская, Винницкая, Тернопольская, Черкасская, Луганская, Донецкая, Кировогорадская области.
- Желтая зона: Херсонская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Львовская области.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии в мире зарегистрировали почти 150 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Свыше 86 миллионов пациентов уже преодолели болезнь, но 3 150 872 больных умерли.
Китай и Россия хотят подорвать доверие к ЕС
Источник: Европейская служба внешних дел
Россия и Китай изо всех сил пытаются подорвать доверие к западным вакцинам, институтам ЕС и западноевропейским стратегиям вакцинации. Для этого они используют контролируемые государством СМИ и социальные сети, в том числе и официальные дипломатические страницы.
К российской кампании по продвижению вакцины "Спутник V" привлечены государственные органы, государственные компании и государственные СМИ. Однако российские официальные лица не только продвигают "Спутник V", но и дезинформируют и бросают обвинения в сторону Европейского союза, прежде всего в "саботаже" российской вакцины.
В Индии снова рекордные показатели коронавируса за сутки
За минувшие сутки, 28 апреля, в Индии зарегистрировали рекордные 379 154 новых случая заражения коронавирусом. Только за сутки в Индии от коронавируса умерли 3 645 пациентов.
Общее количество больных и умерших вследствие COVID-19 в стране составляет 18 376 421 и 204 832 соответственно.
В то же время ученые из Мичиганского университета выяснили, что истинное количество летальных исходов минимум вдвое (или даже в пять раз) больше, чем в официальной статистике.
Пандемия коронавируса ускоряется, – ВОЗ
Источник: Yahoo!
В региональном представительстве ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса не закончилась. Наоборот, она только набирает обороты.
В нескольких странах Южной Америки ситуация с коронавирусом в первые 4 месяца 2021 года значительно хуже, чем в такой же период в 2020 году. За последнюю неделю в регионе коронавирусом заболели 1,4 миллиона человек. Еще более 36 000 умерли от осложнений, связанных с этим заболеванием.
Это означает, что каждая четвертая смерть от COVID-19, зарегистрированная во всем мире на прошлой неделе, произошла в Северной и Южной Америке.
Исследования коронавируса
Как часто у детей возникает постковидный синдром
Источник: medRxiv
В последние месяцы появляется все больше данных о том, что восприимчивость детей к SARS-Cov-2 сильно недооценена. А последствия перенесенной инфекции могут быть достаточно серьезными.
Ученые провели опрос родителей 518 детей до 18 лет (средний возраст 10 лет), которые были госпитализированы в больницу в период с апреля по август прошлого года.
Результаты показали, что у четверти пациентов (24,3%) симптомы COVID-19 сохранялись в течение семи-девяти месяцев после выписки.
Чаще всего родители сообщали о:
- постоянной усталости (10%);
- нарушениях сна (7%);
- потере обоняния и вкуса (6%).