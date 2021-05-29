Новости о коронавирусе в Украине 29 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав Украины

По состоянию на 29 мая 2021 года в Украине зафиксировано 3096 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них – 144 ребенка и 55 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 28 мая: новые данные о происхождении вируса, новый риск для женщин

Также за минувшие сутки, 28 мая, в Украине госпитализированы 1309 человек.

К сожалению, 156 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки выписаны – 10 199 человек;

За сутки протестировано:

️ методом ПЦР – 25 401 человека,

️ методом ИФА – 10 963 человек,

️ экспресс-тестами – 21 020 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 2 199 769 человек;

выздоровели – 2 030 415 человек;

летальных исходов – 50 388;

проведения ПЦР-тестов – 10 156 756.

Минздрав отмечает, что соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности – соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзера – спасает жизнь.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу или в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19", – добавили в пресс-службе.

Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки, 28 мая, 16 815 человек получили вакцину против коронавируса. Одну дозу получили 9785 человек полностью иммунизированы – 7030 человек.

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 008 859 человек.

Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 123 964 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 132 821 прививку.

Сколько вакцин использовали в Украине

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 486 758,

Привито вакциной Coronavac – 109 143,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 60 856,

Привито вакциной AstraZeneca – 351 878,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 224.

Вакцинация за 28 мая: какие использовали вакцины за минувшие сутки

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 1 232,

Привито вакциной Coronavac – 111 92,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 2 643,

Привито вакциной AstraZeneca – 1 748,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 0.

Отметим, что вакцина Janssen (Johnson & Johnson's) еще не зарегистрирована в Украине! Минздрав разрешил ввезти в Украину 500 доз этой вакцины для прививки работников компаний с США.

В Киеве и Львове стартовала вакцинация записанных через Дию

Источник: Сегодня

В Киеве и Львове в субботу, 29 апреля, заработали первые в Украине центры массовой вакцинации. Каждые выходные в них будут вакцинировать против коронавируса, записавшихся через приложение Дия.

Во Львове центр вакцинации, который развернули на территории стадиона "Арена Львов" открылся несколько недель раньше. На этой локации уже вакцинировали работников IT-индустрии.

Центр вакцинации в столице обустроили в Международном выставочном центре возле станции метро Левобережная.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 29 мая

Распространение вируса в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии коронавируса в мире обнаружили почти 169 миллионов больных. 106 миллионов пациентов уже выздоровели. Зато 3 523 003 больных ушли из жизни от осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас свое лечение продолжают более 59 миллионов человек по всему миру.

В КНДР начали уничтожать кошек и голубей якобы из-за распространения COVID-19

Источник: Express

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал вооруженным силам КНДР "ликвидировать" котов и голубей, пытаясь сдержать распространение коронавируса.

Так, правительство КНДР издало чрезвычайный приказ "искоренить уличных котов", чтобы остановить любое возможное распространение коронавируса. Как сообщает Daily NK, власти заявили, что эта мера "будет предотвращать проникновение коронавируса через животных, прибывающих из Китая".

В городе Хесан, недалеко от границы с Китаем, семью поместили на 20 дней в изолятор, поскольку они отказались отдать свою домашнюю кошку. Семья при проверке сказала властям, что их кошка умерла. Однако через несколько дней животное заметили у забора на границе. В результате кошку забрали, а людей отправили в изолятор.

Во Вьетнаме обнаружили новую мутацию коронавируса

Источник: VnExpress

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что в стране обнаружили гибридный вариант COVID-19 с признаками "британского" и "индийского" штаммов.

Мутацию коронавируса диагностировали 28 мая одновременно у нескольких человек. Отмечается, что гибридный штамм гораздо более заразен.