За прошедшие сутки, 29 марта, в Украине коронавирусом заболело более 10 тысяч человек. Также вакцинировали 14 433 жителя страны (1 человек получил уже вторую прививку). В Черновцах из городской больницы №1 выписали 100-летнюю пациентку, которая вылечилась от коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 марта.

Новости о коронавирусе в Украине

Как изменилась ситуация за сутки

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 1 662 942 случая заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали 10 533 жителям страны. Из них 367 детей и 250 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 29 марта: вакцинация беременных, происхождение COVID-19

За прошедшие сутки, 29 марта, больше всего новых больных обнаружили в Киеве (1 422), а также Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

За этот же период в больницы госпитализировали 2 597 подтвержденных больных или людей с имеющимися симптомами болезни. Из жизни ушли еще 286 инфицированных. Зато выписали 3 576 человек.

От начала пандемии:

обнаружили – 1 662 942 больных;

выздоровели – 1 307 076 пациентов;

умерли – 32 418 инфицированных;

Статистика заболеваемости и темпы вакцинации в регионах за последние сутки:

Киев – 1 422 случая / 1 740 прививок;

Винницкая область – 426 случаев / 640 прививок;

Волынская область – 232 случая / 370 прививок;

Днепропетровская область – 464 случая / 1 290 прививок;

Донецкая область – 503 случая / 580 прививок;

Житомирская область – 169 случаев / 700 прививок;

Закарпатская – 187 случаев/ 440 прививок;

Запорожская область – 205 случаев / 670 прививок;

Ивано – Франковская область – 297 случаев/ 415 прививок;

Киевская область – 934 случая / 550 прививок;

Кировоградская область – 59 случаев / 420 прививок;

Луганская область – 220 случаев / 330 прививок;

Львовская область – 961 случай / 728 прививок;

Николаевская область – 287 случаев / 330 прививок;

Одесская область – 721 случай / 310 прививок;

Полтавская область – 490 случаев / 840 прививок;

Ровненская область – 335 случаев / 520 прививок;

Сумская область – 215 случаев / 540 прививок;

Тернопольская область – 281 случай / 440 прививок;

Харьковская область – 762 случая / 380 прививок;

Херсонская область – 69 случаев / 350 прививок;

Хмельницкая область – 511 случаев / 430 прививок;

Черкасская область – 280 случаев / 800 прививок;

Черновицкая область – 286 случаев / 380 прививок;

Черниговская область – 217 случаев/ 240 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Максим Степанов рассказал, что по состоянию на 29 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации против коронавируса записались 371 406 человек.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 14 433 жителя страны. Из них 1 человек получил уже вторую прививку.

То есть уже 2 человека в Украине получили 2 дозы препарата. Первым таким человеком стала врач из Хмельницкой области. Она работала по контракту в Мальдивской республике, где и получила первую инъекцию препаратом Covishield (AstraZeneca). А вот кто вторым закончил вакцинацию в стране, пока неизвестно.

Всего с начала вакцинальной кампании вакцину против коронавируса получили 212 898 человек.

Вакцинация против коронавируса в регионах за минувшие сутки

Киев – 1 740 прививок;

Винницкая область – 640 прививок;

Волынская область – 370 прививок;

Днепропетровская область – 1 290 прививок;

Донецкая область – 580 прививок;

Житомирская область – 700 прививок;

Закарпатская – 440 прививок;

Запорожская область – 670 прививок;

Ивано – Франковская область – 415 прививок;

Киевская область – 550 прививок;

Кировоградская область – 420 прививок;

Луганская область – 330 прививок;

Львовская область – 728 прививок;

Николаевская область – 330 прививок;

Одесская область – 310 прививок;

Полтавская область – 840 прививок;

Ровенская область – 520 прививок;

Сумская область – 540 прививок;

Тернопольская область – 440 прививок;

Харьковская область – 380 прививок;

Херсонская область – 350 прививок;

Хмельницкая область – 430 прививок;

Черкасская область – 800 прививок;

Черновицкая область – 380 прививок;

Черниговская область – 240 прививок.

Больницы УЗ начали проверять

Источник: "Свобода слова Савика Шустера"

Национальная служба здоровья Украины начала проверять медицинские учреждения Укрзализныци, которым выделили деньги для лечения больных COVID-19. Все из-за того, что там отказались принимать пациентов.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что 9 больницам Укрзализныци выделили 60 миллионов гривен дополнительного финансирования из государственного бюджета. Однако там не принимают больных коронавирусом.

Главный санитарный врач также добавил, что после заключения контракта НСЗУ выплатила деньги на закупку лекарств, кислородных концентраторов и средств индивидуальной защиты.

Минздрав потратил 40% из бюджетных средств на покупку вакцины от COVID-19

Источник: StateWatch

Министерство здравоохранения потратило около 1,6 миллиарда на закупку вакцины против коронавируса по бюджетной программе "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19". Это 40% от общего объема программы.

Согласно бюджетной программе вакцинации, Минздрав в этом году планирует закупить 7,9 миллиона доз вакцин для 3,9 миллиона человек.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

В Черновцах от коронавируса выздоровела 100-летняя пациентка

Источник: АСС

В Черновцах 100-летняя женщина выздоровела от коронавируса. Когда врачи диагностировали у нее пневмонию, ее впервые положили в больницу. Мария Тихоновна, которая сама когда-то работала в этой больнице медсестрой, заболела еще в начале весны. Сначала женщина лечилась дома, а когда ее состояние ухудшилось, то обратилась в больницу.

У женщины были сопутствующие болезни. Поэтому за ней круглосуточно ухаживали медики и родственники, которые лечились в этом же медучреждении. Они заболели одновременно с Марией. УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление. Кроме того, недавно ПЦР-тест не выявил инфекции в организме женщины.



100-летняя Мария Тихоновна выздоровела от коронавируса / Фото АСС

Новости о коронавирусе в мире 30 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

От начала пандемии в мире зарегистрировали более 127 миллионов больных COVID-19. По состоянию на утро 30 марта свыше 72 миллиона человек уже справились с болезнью, но 2 791 938 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

AstraZeneca переименовали свою вакцину против коронавируса

Источник: Агентство медицинских продуктов Швеции

Англо-шведская компания AstraZeneca дала своей COVID-вакцине другое название. Теперь она не "Вакцина COVID-19 AstraZeneca", а Vaxzevria.

В компании отметили, что смена названия означает изменение состава или любых других изменений параметров препарата. Важно, чтобы специалисты по вакцинации в регионах знали об этих изменениях. Поскольку маркировка или упаковка могут отличаться.