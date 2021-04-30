Новости о коронавирусе в Украине
Распространение COVID-19
Источник: СНБО Украины
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 10 072 человека. От осложнений болезни умерли 307 пациентов.
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Среди 10 тысяч больных 391 ребенок и 188 медработников. В госпитализации нуждались 3117 больных с диагнозом COVID-19 или выраженными симптомами болезни. В то же время выздоровели от коронавируса – 20 192 человек.
Количество инфицированных и привитых в регионах в сутки:
- м. Киев – 868 случаев/8362 прививки;
- Винницкая область – 214 случаев/3585 прививок;
- Волынская область – 263 случая/935 прививок;
- Днепропетровская область – 930 случаев/4968 прививок;
- Донецкая область – 528 случаев/3279 прививок;
- Житомирская область – 299 случаев/2461 прививка;
- Закарпатская – 77 случаев/1264 прививки;
- Запорожская область – 620 случаев/1709 прививок;
- Ивано-Франковская область – 121 случай/887 прививок;
- Киевская область – 415 случаев/5743 прививки;
- Кировоградская область – 168 случаев/2101 прививка;
- Луганская область – 236 случаев/709 прививок;
- Львовская область – 568 случаев/3041 прививка;
- Николаевская область – 313 случаев/2804 прививки;
- Одесская область – 531 случай/2677 прививок;
- Полтавская область – 523 случая/5433 прививки;
- Ровненская область – 403 случая/1495 прививок;
- Сумская область – 331 случай/3402 прививки;
- Тернопольская область – 276 случаев/1358 прививок;
- Харьковская область – 1059 случаев/6015 прививок;
- Херсонская область – 237 случаев/2564 прививки;
- Хмельницкая область – 328 случаев/1476 прививок;
- Черкасская область – 366 случаев/3872 прививки;
- Черновицкая область – 124 случая/747 прививок;
- Черниговская область – 274 случая/2489 прививок.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации
Со вчерашнего дня прививки от коронавируса получили 73 376 человек. С начала прививочной кампании в Украине вакцинировано 702 440 человек: из них получили 1 дозу – 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Прививки проводились 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2069 пунктами прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 504 101 человек.
Будут ли прививать родственников работников компаний
Источник: 24 канал
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация от коронавируса коллективов еще не началась. По состоянию на 30 апреля в список ожидания записались 436 коллективов, в которых работает 53 575 сотрудников.
Виктор Ляшко напомнил, что записаться на вакцинацию могут организованные коллективы, где есть более 50 желающих. Сейчас вопрос только в наличии нужного количества доз вакцин.
Главный санврач подчеркнул, что родственников сотрудников, работающих в таких компаниях, прививать не будут. И объяснил, что в Минздраве сделали запись организованных коллективов для того, "чтобы как можно быстрее наращивать количество прививок на разных платформах в случае, если будет большое количество вакцин".
Главные правила профилактики коронавируса/Инфографика 24 канала
Как протекают повторные заражения коронавирусом
Источник: 24 канал
Повторные заражения зависят от многих факторов. Но в первую очередь от нашего иммунитета, а антитела не всегда указывают на то, что человек не заболеет или заболеет. Об этом в интервью 24 каналу рассказала инфекционист Леся Радковская. По ее словам, важен клеточный иммунитет, который и реагирует на вирус и вырабатывает антитела.
По словам врача, болезнь новая и исследования продолжаются. Часть из них доказывает, если переболели, то на 6 месяцев получаете иммунитет, но есть разные течения коронавируса.
"Из тех случаев, которые знаю лично, второй – тяжелее. Первые случаи были незначительны, возраст примерно 30-50 лет, тогда второй уже сложнее протекал. Бывало и такое, что и первый, и второй раз легкий. Бывало в семье, что полгода назад – болела только жена и дети, а через полгода – только мужчины", – рассказала врач о случаях повторного заражения.
Новости о коронавирус в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии в мире зарегистрировали почти 150 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 87 миллионов пациентов уже одолели болезнь, но 3 165 504 заболевших скончались.
В бедных странах почти не проводится вакцинация, – ВОЗ
Источник: ВОЗ
Из 1 миллиарда сделанных инъекций в мире, только 0,3% приходится на бедные страны. 82% прививок от COVID сделали в богатых странах. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на международной встрече стран-членов ЕС на тему доступа к лекарствам и медицинским средствам. По его словам, вакцинный национализм является главным препятствием для победы над пандемией.
Он назвал неравный доступ к вакцинам от COVID-19 одной из главных проблем пандемии, а также отметил, что средства профилактики, лечения и реабилитации часто недоступны тем, кто больше всех нуждается в этом.
В Индии продают лекарства от коронавируса на черном рынке
Источник: Associated Press
В Индии, которая столкнулась с всплеском заболеваемости COVID-19, люди в отчаянии покупают на черном рынке медицинские препараты и лекарства с недоказанной эффективностью. Отметим, что в стране лекарства, которые помогают лечить COVID-19, такие как ремдесивир и стероиды для госпитализированных пациентов, отсутствуют в больницах и аптеках. Кислорода также не хватает, не хватает и обычных кроватей в больницах.
Издание приводит в пример один из случаев, когда в частной больнице от коронавируса лечили 68-летнего мужчину. Для лечения ему был необходим противовирусный препарат ремдесивир и лекарства, подавляющие иммунные реакции человека – тоцилизумаб.
В больнице и в аптеках этих лекарств не было и сын пациента обратился к дилеру, который пообещал лекарства, взяв аванс почти в 1000 долларов. В результате торговец лекарствами так не появился, а мужчина умер.