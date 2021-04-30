Новости о коронавирусе в Украине

Распространение COVID-19

Источник: СНБО Украины

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 10 072 человека. От осложнений болезни умерли 307 пациентов.

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Среди 10 тысяч больных 391 ребенок и 188 медработников. В госпитализации нуждались 3117 больных с диагнозом COVID-19 или выраженными симптомами болезни. В то же время выздоровели от коронавируса – 20 192 человек.

С начала пандемии в Украине заболело – 2 069 537 человек. По состоянию на 30 апреля выздоровели – 1 655 525 больных. Но, к сожалению, от осложнений болезни умерли 44 085 украинцев.

Количество инфицированных и привитых в регионах в сутки:

м. Киев – 868 случаев/8362 прививки;

Винницкая область – 214 случаев/3585 прививок;

Волынская область – 263 случая/935 прививок;

Днепропетровская область – 930 случаев/4968 прививок;

Донецкая область – 528 случаев/3279 прививок;

Житомирская область – 299 случаев/2461 прививка;

Закарпатская – 77 случаев/1264 прививки;

Запорожская область – 620 случаев/1709 прививок;

Ивано-Франковская область – 121 случай/887 прививок;

Киевская область – 415 случаев/5743 прививки;

Кировоградская область – 168 случаев/2101 прививка;

Луганская область – 236 случаев/709 прививок;

Львовская область – 568 случаев/3041 прививка;

Николаевская область – 313 случаев/2804 прививки;

Одесская область – 531 случай/2677 прививок;

Полтавская область – 523 случая/5433 прививки;

Ровненская область – 403 случая/1495 прививок;

Сумская область – 331 случай/3402 прививки;

Тернопольская область – 276 случаев/1358 прививок;

Харьковская область – 1059 случаев/6015 прививок;

Херсонская область – 237 случаев/2564 прививки;

Хмельницкая область – 328 случаев/1476 прививок;

Черкасская область – 366 случаев/3872 прививки;

Черновицкая область – 124 случая/747 прививок;

Черниговская область – 274 случая/2489 прививок.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации

Со вчерашнего дня прививки от коронавируса получили 73 376 человек. С начала прививочной кампании в Украине вакцинировано 702 440 человек: из них получили 1 дозу – 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививки проводились 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2069 пунктами прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 504 101 человек.

Будут ли прививать родственников работников компаний

Источник: 24 канал

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация от коронавируса коллективов еще не началась. По состоянию на 30 апреля в список ожидания записались 436 коллективов, в которых работает 53 575 сотрудников.

Виктор Ляшко напомнил, что записаться на вакцинацию могут организованные коллективы, где есть более 50 желающих. Сейчас вопрос только в наличии нужного количества доз вакцин.

Главный санврач подчеркнул, что родственников сотрудников, работающих в таких компаниях, прививать не будут. И объяснил, что в Минздраве сделали запись организованных коллективов для того, "чтобы как можно быстрее наращивать количество прививок на разных платформах в случае, если будет большое количество вакцин".



Главные правила профилактики коронавируса/Инфографика 24 канала

Как протекают повторные заражения коронавирусом

Источник: 24 канал

Повторные заражения зависят от многих факторов. Но в первую очередь от нашего иммунитета, а антитела не всегда указывают на то, что человек не заболеет или заболеет. Об этом в интервью 24 каналу рассказала инфекционист Леся Радковская. По ее словам, важен клеточный иммунитет, который и реагирует на вирус и вырабатывает антитела.

По словам врача, болезнь новая и исследования продолжаются. Часть из них доказывает, если переболели, то на 6 месяцев получаете иммунитет, но есть разные течения коронавируса.

"Из тех случаев, которые знаю лично, второй – тяжелее. Первые случаи были незначительны, возраст примерно 30-50 лет, тогда второй уже сложнее протекал. Бывало и такое, что и первый, и второй раз легкий. Бывало в семье, что полгода назад – болела только жена и дети, а через полгода – только мужчины", – рассказала врач о случаях повторного заражения.

Новости о коронавирус в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали почти 150 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 87 миллионов пациентов уже одолели болезнь, но 3 165 504 заболевших скончались.

В бедных странах почти не проводится вакцинация, – ВОЗ

Источник: ВОЗ

Из 1 миллиарда сделанных инъекций в мире, только 0,3% приходится на бедные страны. 82% прививок от COVID сделали в богатых странах. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на международной встрече стран-членов ЕС на тему доступа к лекарствам и медицинским средствам. По его словам, вакцинный национализм является главным препятствием для победы над пандемией.

Он назвал неравный доступ к вакцинам от COVID-19 одной из главных проблем пандемии, а также отметил, что средства профилактики, лечения и реабилитации часто недоступны тем, кто больше всех нуждается в этом.

В Индии продают лекарства от коронавируса на черном рынке

Источник: Associated Press

В Индии, которая столкнулась с всплеском заболеваемости COVID-19, люди в отчаянии покупают на черном рынке медицинские препараты и лекарства с недоказанной эффективностью. Отметим, что в стране лекарства, которые помогают лечить COVID-19, такие как ремдесивир и стероиды для госпитализированных пациентов, отсутствуют в больницах и аптеках. Кислорода также не хватает, не хватает и обычных кроватей в больницах.

Издание приводит в пример один из случаев, когда в частной больнице от коронавируса лечили 68-летнего мужчину. Для лечения ему был необходим противовирусный препарат ремдесивир и лекарства, подавляющие иммунные реакции человека – тоцилизумаб.

В больнице и в аптеках этих лекарств не было и сын пациента обратился к дилеру, который пообещал лекарства, взяв аванс почти в 1000 долларов. В результате торговец лекарствами так не появился, а мужчина умер.