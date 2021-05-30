Новости о коронавирусе в Украине 30 мая
Заболеваемость значительно уменьшилась
В Украине за сутки заболели коронавирусом 1 703 человека. От осложнений болезни умерли 84 пациента. В то же время выздоровели – 5 733 человека.
Днем ранее Новости о коронавирусе 29 мая: в Румынии – коллективный иммунитет, новое об украинской вакцине
За сутки протестированы:
- методом ПЦР – 15 199 человек,
- методом ИФА – 3 289 человек,
- экспресс-тестами – 14 002 человека.
Статистика заболеваемости за сутки в регионах:
- г. Киев – 96
- Винницкая область – 15
- Волынская область – 59
- Днепропетровская область – 257
- Донецкая область – 66
- Житомирская область – 51
- Закарпатская область – 20
- Запорожская область – 69
- Ивано-Франковская область – 29
- Киевская область – 122
- Кировоградская область – 14
- Луганская область – 17
- Львовская область – 48
- Николаевская область – 127
- Одесская область – 85
- Полтавская область – 42
- Ровненская область – 93
- Сумская область – 53
- Тернопольская область – 56
- Харьковская область – 143
- Херсонская область – 53
- Хмельницкая область – 56
- Черкасская область – 44
- Черновицкая область – 41
- Черниговская область – 47
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Центры вакцинации в действии: изменилось ли количество прививок за сутки
Источник: Минздрав
По состоянию на 30 мая прививки против коронавируса получили уже 1 015 978 человек. В частности со вчерашнего дня вакцинировали 8 592 человека. Из них первую дозу получили 7 119 человек, полностью иммунизированы – 1 473.
Вчера для иммунизации населения от коронавируса работали 102 мобильные бригады и 300 пунктов прививки. В очередь на прививку записался 604 651 гражданин.
Количество сделанных прививок в регионах за сутки (1 доза):
- г. Киев – 1 398
- Винницкая область – 17
- Волынская область – 179
- Днепропетровская область – 358
- Донецкая область – 0
- Житомирская область – 77
- Закарпатская область – 98
- Запорожская область – 63
- Ивано-Франковская область – 68
- Киевская область – 159
- Кировоградская область – 46
- Луганская область – 11
- Львовская область – 697
- Николаевская область – 383
- Одесская область – 165
- Полтавская область – 1 100
- Ровненская область – 114
- Сумская область – 770
- Тернопольская область – 126
- Харьковская область – 515
- Херсонская область – 118
- Хмельницкая область – 2
- Черкасская область – 21
- Черновицкая область – 19
- Черниговская область – 615
В Одессе открыли центр вакцинации для записанных через Дию
Источник: Одесская ОГА
Центр будет функционировать на территории стадиона Национального университета "Одесская юридическая академия", прививки будут проводить с 9.00 до 17.00.
Ожидаемое количество прививок за один день, именно в этом центре – 250 – 300. Иммунизацию будут проводить вакциной Coronavac.
Будут прививать людей в возрасте 60 лет и старше, которые предварительно были зарегистрированы в листе ожидания на портале или в приложении "Дия". Людям предварительно перезвонят и пригласят на вакцинацию.
Работу центра в воскресенье будут обеспечивать медики Одесского ЦПМСП № 3.
Новости о коронавирусе в мире 30 мая
Распространение вируса в мире
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии коронавируса в мире обнаружили почти 169 миллионов больных. 106 миллионов пациентов уже выздоровели. Но 3 528 216 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Сейчас лечение продолжают более 59 миллионов человек по всему миру.
В Британии предположили лабораторное происхождение COVID-19
Источник: The Sunday Times
Разведка Великобритании сообщила о новых данных относительно происхождения SARS-CoV-2. Коронавирусная болезнь может иметь лабораторное происхождение. Впрочем, в отчете отметили, что это еще нужно проверять.
В разведке Соединенного Королевства по-новому взглянули на данные ученых, после чего признали, что версия о создании вируса SARS-CoV-2 китайскими вирусологами в Ухане является правдоподобной.
Известно, что норвежский вирусолог Биргер Сёренсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш собираются обнародовать дополненную версию своей работы, в которой они уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение.
Исследования коронавируса
Некоторые люди, переболевшие COVID-19, могут вырабатывать антитела всю жизнь
Источник: Nature
Люди, которые легко переболели коронавирусной инфекцией, вырабатывают антитела к SARS-CoV-2, которые могут долго оставаться стабильными в организме. Вероятно, их производство будет происходить большую часть жизни или вообще всю жизнь.
Ученые обнаружили, что у большинства людей все еще присутствуют В-клетки памяти через 7 месяцев после инфицирования, а в костном мозге определялись популяции плазматических клеток, хотя и на низком уровне.