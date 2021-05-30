В Украине за сутки заболели коронавирусом 1 703 человека. От осложнений болезни умерли 84 пациента. В то же время выздоровели – 5 733 человека.

Днем ранее Новости о коронавирусе 29 мая: в Румынии – коллективный иммунитет, новое об украинской вакцине

За сутки протестированы:

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Центры вакцинации в действии: изменилось ли количество прививок за сутки

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Источник: Минздрав

По состоянию на 30 мая прививки против коронавируса получили уже 1 015 978 человек. В частности со вчерашнего дня вакцинировали 8 592 человека. Из них первую дозу получили 7 119 человек, полностью иммунизированы – 1 473.

Вчера для иммунизации населения от коронавируса работали 102 мобильные бригады и 300 пунктов прививки. В очередь на прививку записался 604 651 гражданин.

Количество сделанных прививок в регионах за сутки (1 доза):

г. Киев – 1 398

Винницкая область – 17

Волынская область – 179

Днепропетровская область – 358

Донецкая область – 0

Житомирская область – 77

Закарпатская область – 98

Запорожская область – 63

Ивано-Франковская область – 68

Киевская область – 159

Кировоградская область – 46

Луганская область – 11

Львовская область – 697

Николаевская область – 383

Одесская область – 165

Полтавская область – 1 100

Ровненская область – 114

Сумская область – 770

Тернопольская область – 126

Харьковская область – 515

Херсонская область – 118

Хмельницкая область – 2

Черкасская область – 21

Черновицкая область – 19

Черниговская область – 615

В Одессе открыли центр вакцинации для записанных через Дию

Источник: Одесская ОГА

Центр будет функционировать на территории стадиона Национального университета "Одесская юридическая академия", прививки будут проводить с 9.00 до 17.00.

Ожидаемое количество прививок за один день, именно в этом центре – 250 – 300. Иммунизацию будут проводить вакциной Coronavac.

Будут прививать людей в возрасте 60 лет и старше, которые предварительно были зарегистрированы в листе ожидания на портале или в приложении "Дия". Людям предварительно перезвонят и пригласят на вакцинацию.

Работу центра в воскресенье будут обеспечивать медики Одесского ЦПМСП № 3.

Новости о коронавирусе в мире 30 мая

Распространение вируса в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии коронавируса в мире обнаружили почти 169 миллионов больных. 106 миллионов пациентов уже выздоровели. Но 3 528 216 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас лечение продолжают более 59 миллионов человек по всему миру.

В Британии предположили лабораторное происхождение COVID-19

Источник: The Sunday Times

Разведка Великобритании сообщила о новых данных относительно происхождения SARS-CoV-2. Коронавирусная болезнь может иметь лабораторное происхождение. Впрочем, в отчете отметили, что это еще нужно проверять.

В разведке Соединенного Королевства по-новому взглянули на данные ученых, после чего признали, что версия о создании вируса SARS-CoV-2 китайскими вирусологами в Ухане является правдоподобной.

Известно, что норвежский вирусолог Биргер Сёренсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш собираются обнародовать дополненную версию своей работы, в которой они уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение.

Исследования коронавируса

Некоторые люди, переболевшие COVID-19, могут вырабатывать антитела всю жизнь

Источник: Nature

Люди, которые легко переболели коронавирусной инфекцией, вырабатывают антитела к SARS-CoV-2, которые могут долго оставаться стабильными в организме. Вероятно, их производство будет происходить большую часть жизни или вообще всю жизнь.

Ученые обнаружили, что у большинства людей все еще присутствуют В-клетки памяти через 7 месяцев после инфицирования, а в костном мозге определялись популяции плазматических клеток, хотя и на низком уровне.