В Украине зарегистрировали максимальные показатели смертности среди пациентов с COVID-19. В целом заболеваемость держится на высоком уровне – за сутки заболели более 11 тысяч человек. Украина получит дополнительный миллион вакцины от Pfizer. В Берлине ввели новые жесткие ограничения. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 марта.

Новости о коронавирусе в Украине

Как изменилась ситуация за сутки

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 31 марта в Украине обнаружили 11 226 новых случаев коронавируса за сутки. Среди них 491 ребенок и 335 медиков. Госпитализировали в больницы 5 558 человек с диагнозом COVID-19.

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За сутки аж 407 летальных исходов. Это больше всего с начала пандемии. В то же время 6 405 больных выздоровели.

Протестировали 139 224 человек. В частности, методом ПЦР – 61 839, методом ИФА – 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 401.

С начала пандемии в Украине заболели 1 674 168 человек. По состоянию на 31 марта выздоровел 1 313 481 больной, но 32 825 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений.

Сколько людей получили прививки

В Украине 30 марта прививки сделали 18 668 человек. Прививки проводили 168 мобильных бригад по иммунизации.

Кстати, с начала вакцинальной кампании вакцинировались 231 566 человек, из них получили 1 дозу – 231 564 человека, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 2 человека. На вакцинацию уже записались 378 242 человека.

Какова ситуация в регионах

Киев – 1 100 случаев/ 1 720 прививок;

Винницкая область – 439 случаев / 860 прививок;

Волынская область – 254 случая / 640 прививок;

Днепропетровская область – 209 случаев / 1 510 прививок;

Донецкая область – 705 случаев / 420 прививок;

Житомирская область – 434 случая / 970 прививок;

Закарпатская область – 370 случаев / 630 прививок;

Запорожская область – 737 случаев / 900 прививок;

Ивано-Франковская область – 225 случаев/ 878 прививок;

Киевская область – 430 случаев / 820 прививок;

Кировоградская область – 118 случаев / 520 прививок;

Луганская область – 213 случаев / 450 прививок;

Львовская область – 833 случая/ 1 160 прививок;

Николаевская область – 247 случаев / 850 прививок;

Одесская область – 1 012 случаев / 530 прививок;

Полтавская область – 293 случая / 1 050 прививок;

Ровненская область – 591 случай / 630 прививок;

Сумская область – 487 случаев / 680 прививок;

Тернопольская область – 202 случая / 560 прививок;

Харьковская область – 906 случаев / 550 прививок;

Херсонская область – 146 случаев / 200 прививок;

Хмельницкая область – 664 случая / 590 прививок;

Черкасская область – 374 случая / 970 прививок;

Черновицкая область – 211 случаев / 220 прививок;

Черниговская область – 26 случаев/ 360 прививок.

Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала

Украина получит более миллиона вакцин Pfizer до июня, – Ляшко

Источник: hromadske

Дополнительный миллион доз вакцины от Pfizer / BioNTech получит Украина до июня 2021 года. Подтверждение этому украинское правительство получило 30 марта.

Ранее уже было известно о поставках 117 тысяч доз Pfizer / BioNTech Украина в рамках COVAX в ближайшие недели. Но теперь Минздрав получил подтверждение о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которую будут поставлять траншами до конца июня.

В Славуте разворачивают мобильный госпиталь для COVID-больных

Источник: Суспільне

По поручению премьер-министра Украины планируют развернуть мобильный госпиталь для приема больных с коронавирусной инфекцией. Он будет расположен в Славуте, Хмельницкая область.

Это будет автономный госпиталь на 120 мест, а к койкам будет подведен кислород и установлено специальное оборудование для оказания медицинской помощи COVID-пациентам. Мобильный госпиталь планируют установить до конца недели, ориентировочно 2–3 марта.

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Новости о коронавирусе в мире 31 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали свыше 128 миллионов больных COVID-19. По состоянию на утро 31 марта свыше 72 миллиона человек уже справились с болезнью, но 2 804 260 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Бразилии свирепствует штамм коронавируса, убивший рекордное количество молодежи

Источник: medRxiv

Ситуация с коронавирусом в Бразилии стала катастрофической: страна занимает второе место в мире по количеству заражений и смертей после США.

Новое исследование подчеркивает всю серьезность положения: похоже, так называемый "бразильский" штамм SARS-Cov-2 опасен не только для групп риска. Штамм коронавируса P.1, впервые обнаружили в Бразилии в конце прошлого года – он способен "обманывать" иммунитет, выработанный у пациентов, которые уже переболели.

Изменились показатели смертности: Они стали в 3 раза выше среди пациентов в возрасте от 20 до 29 лет

Удвоились для больных 30–39, 40–49 и 50–59 лет.

В Берлине запретили ходить в парикмахерские и магазины без теста на коронавирус

Источник: berlin.de

В Берлине с 31 марта вступили в силу новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Немцы смогут посетить некоторые заведения лишь с наличием отрицательного результата теста на коронавирус.

Так, жителям Берлина запретили ходить в парикмахерские, музеи и непродовольственные магазины без отрицательного результата ПЦР-теста. Решение о новых правилах приняли 27 марта.

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Через год прививки от COVID-19 могут стать неэффективными

Источник: The Guardian

Ученые предполагают, что уже через год имеющиеся вакцины от COVID-19 потеряют свою эффективность. Коронавирус быстро мутирует, и бороться с ним смогут лишь более модифицированные препараты.

Эпидемиологи, вирусологи и специалисты по инфекционным заболеваниям провели совместные исследования. Результаты показали, что временные рамки очень ограничены: у человечества есть лишь 9–12 месяцев, далее понадобятся вакцины от COVID-19 нового поколения.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала