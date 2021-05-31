Новости о коронавирусе в Украине 31 мая
Ситуация в стране
Источник: СНБО Украины
За минувшие сутки в Украине выявили 1 002 больных коронавирусом. От осложнений болезни умерли еще 64 пациента.
Днем ранее Новости о коронавирусе 30 мая: центр прививки в Одессе, долговременные антитела
В больницы госпитализировали 810 пациентов с выраженными симптомами коронавирусной болезни. В то же время выписали 4 934 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 8 822 человека,
- методом ИФА – 1 176 человек,
- экспресс-тестами – 6 226 человек.
Статистика заболеваемости за сутки в регионах:
- Киев – 63
- Винницкая область – 23
- Волынская область – 40
- Днепропетровская область – 134
- Донецкая область – 42
- Житомирская область – 42
- Закарпатская область – 4
- Запорожская область – 69
- Ивано-Франковская область – 23
- Киевская область – 58
- Кировоградская область – 3
- Луганская область – 13
- Львовская область – 46
- Николаевская область – 107
- Одесская область – 17
- Полтавская область – 16
- Ровенская область – 51
- Сумская область – 43
- Тернопольская область – 32
- Харьковская область – 68
- Херсонская область – 28
- Хмельницкая область – 6
- Черкасская область – 59
- Черновицкая область – 24
- Черниговская область – 11
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Позволит нарастить темпы прививок, – Ляшко рассказал, когда в Украине будет большое количество вакцин
Источник: ТСН
Виктор Ляшко заявил, что уже в июне в Украине будет большое количество вакцины "одновременно". По его словам, это позволит нарастить темпы прививок. Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac и пол миллиона Pfizer. По словам Ляшко, еще пол миллиона Pfizer доезжает. И полмиллиона вакцин в пределах COVAX должны доставить 7 июня.
Ослабят ли в Украине карантин на лето: ответ Ляшко
Источник: ТСН
Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что в Украине могут ослабить карантинные ограничения на летний период. По словам министра, послабления являются целесообразными и нужными, ведь люди уже устали от карантина. Поэтому пока ситуация с COVID-19 несколько стабилизировалась, некоторые ограничения можно ослабить.
В НАН Украины опровергают искусственное происхождение COVID-19
Источник: 24 канал
Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии им. Богомольца НАНУ Виктор Досенко убежден, что коронавирус не был создан искусственно.
Безусловно, какой-то вирус могли изучать, он, конечно, природного происхождения – от летучих мышей. И он каким-то образом преодолел этот барьер и был вынесен из лаборатории. И это большая разница – создан в лаборатории и вынесен из лаборатории,
– заметил Досенко.
Новости о коронавирусе в мире 31 мая
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии по всему миру зарегистрировали более 170 миллионов случаев заражения коронавирусом. 107 миллионов больных уже выздоровели. Зато 3 540 549 пациентов умерли от осложнений, вызванных недугом. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.
Сейчас самая тяжелая ситуация в Индии. Только за прошедшие сутки там обнаружили 152 734 случая заражения коронавирусом и зарегистрировали еще 3 128 смертей среди пациентов. Общее число больных COVID и умерших в стране выросло до 28 047 534 и 329 100 соответственно.
Почему важно определить источник коронавируса: ученые назвали причину
Источник: NBC News
Ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез заявил, что необходимо выявить причины появления коронавируса, иначе человечество ждет COVID-26 и COVID-32. Ученый считает, что необходимо надавить на власти Китая, чтобы специалисты получили доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.
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Исследования, связанные с COVID-19
Отменили исследование комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"
Источник: Интерфакс
О подготовке исследования совместного использования британской и российской вакцин против COVID-19 впервые сообщили в декабре 2020 года. На днях Минздрав России по этике не одобрил проведение исследования комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V" в России. Представители компании AstraZeneca сообщили, что не получали официального ответа от комитета, но готовы к сотрудничеству, поскольку твердо убеждены в преимуществах стратегии гетерогенного бустинга и его огромного значения для борьбы с пандемией.
После коронавируса люди испытывают 84 долгосрочных симптома
Источник: Stanford Medicine
Ученые обнаружили, что 72,5% людей, перенесших госпитализацию, сообщали минимум об одном устойчивом симптоме спустя месяцы после выписки. Всего было выявлено 84 симптома, которые длительно сохраняются после острого COVID-19, связанные с нарушениями во многих системах организма, включая сердечную, дыхательную, нервно-мышечную, неврологическую, кровеносную и иммунную.
Чаще всего пациенты жаловались на:
- хроническую усталость (40%);
- одышку (36%);
- нарушения сна (29%);
- трудности с концентрацией внимания и памятью (25%);
- депрессию и тревожность (20%).