Новости о коронавирусе 31 мая: карантин летом, 84 симптома постковидного синдрома

Ляшко рассказал, когда в Украине будет большое количество вакцин и ослабят ли летом карантин. В НАН Украины опровергают искусственное происхождение COVID-19. После коронавируса люди чувствуют 84 долговременных симптома. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 31 мая

Ситуация в стране

Источник: СНБО Украины

За минувшие сутки в Украине выявили 1 002 больных коронавирусом. От осложнений болезни умерли еще 64 пациента.

Днем ранее Новости о коронавирусе 30 мая: центр прививки в Одессе, долговременные антитела

В больницы госпитализировали 810 пациентов с выраженными симптомами коронавирусной болезни. В то же время выписали 4 934 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 8 822 человека,

методом ИФА – 1 176 человек,

экспресс-тестами – 6 226 человек.

Статистика заболеваемости за сутки в регионах:

Киев – 63

Винницкая область – 23

Волынская область – 40

Днепропетровская область – 134

Донецкая область – 42

Житомирская область – 42

Закарпатская область – 4

Запорожская область – 69

Ивано-Франковская область – 23

Киевская область – 58

Кировоградская область – 3

Луганская область – 13

Львовская область – 46

Николаевская область – 107

Одесская область – 17

Полтавская область – 16

Ровенская область – 51

Сумская область – 43

Тернопольская область – 32

Харьковская область – 68

Херсонская область – 28

Хмельницкая область – 6

Черкасская область – 59

Черновицкая область – 24

Черниговская область – 11

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 202 494 больных COVID-19. Из них 2 041 082 человека уже преодолели болезнь. Впрочем, 50 536 инфицированных умерли.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Позволит нарастить темпы прививок, – Ляшко рассказал, когда в Украине будет большое количество вакцин

Источник: ТСН

Виктор Ляшко заявил, что уже в июне в Украине будет большое количество вакцины "одновременно". По его словам, это позволит нарастить темпы прививок. Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac и пол миллиона Pfizer. По словам Ляшко, еще пол миллиона Pfizer доезжает. И полмиллиона вакцин в пределах COVAX должны доставить 7 июня.

Ослабят ли в Украине карантин на лето: ответ Ляшко

Источник: ТСН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что в Украине могут ослабить карантинные ограничения на летний период. По словам министра, послабления являются целесообразными и нужными, ведь люди уже устали от карантина. Поэтому пока ситуация с COVID-19 несколько стабилизировалась, некоторые ограничения можно ослабить.

В НАН Украины опровергают искусственное происхождение COVID-19

Источник: 24 канал

Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии им. Богомольца НАНУ Виктор Досенко убежден, что коронавирус не был создан искусственно.

Безусловно, какой-то вирус могли изучать, он, конечно, природного происхождения – от летучих мышей. И он каким-то образом преодолел этот барьер и был вынесен из лаборатории. И это большая разница – создан в лаборатории и вынесен из лаборатории,

– заметил Досенко.

Новости о коронавирусе в мире 31 мая

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии по всему миру зарегистрировали более 170 миллионов случаев заражения коронавирусом. 107 миллионов больных уже выздоровели. Зато 3 540 549 пациентов умерли от осложнений, вызванных недугом. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.

Сейчас самая тяжелая ситуация в Индии. Только за прошедшие сутки там обнаружили 152 734 случая заражения коронавирусом и зарегистрировали еще 3 128 смертей среди пациентов. Общее число больных COVID и умерших в стране выросло до 28 047 534 и 329 100 соответственно.

Почему важно определить источник коронавируса: ученые назвали причину

Источник: NBC News

Ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез заявил, что необходимо выявить причины появления коронавируса, иначе человечество ждет COVID-26 и COVID-32. Ученый считает, что необходимо надавить на власти Китая, чтобы специалисты получили доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.

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Исследования, связанные с COVID-19

Отменили исследование комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"

Источник: Интерфакс

О подготовке исследования совместного использования британской и российской вакцин против COVID-19 впервые сообщили в декабре 2020 года. На днях Минздрав России по этике не одобрил проведение исследования комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V" в России. Представители компании AstraZeneca сообщили, что не получали официального ответа от комитета, но готовы к сотрудничеству, поскольку твердо убеждены в преимуществах стратегии гетерогенного бустинга и его огромного значения для борьбы с пандемией.

После коронавируса люди испытывают 84 долгосрочных симптома

Источник: Stanford Medicine

Ученые обнаружили, что 72,5% людей, перенесших госпитализацию, сообщали минимум об одном устойчивом симптоме спустя месяцы после выписки. Всего было выявлено 84 симптома, которые длительно сохраняются после острого COVID-19, связанные с нарушениями во многих системах организма, включая сердечную, дыхательную, нервно-мышечную, неврологическую, кровеносную и иммунную.

Чаще всего пациенты жаловались на: