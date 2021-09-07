Как коронавирус влияет на легкие детей

Два исследования, которые представили в ходе конгресса Европейского респираторного общества (ERS), дали хорошие новости родителям детей, переболевших COVID-19, и молодым людям.

Первое исследование

В первом исследовании приняли участие 661 житель Стокгольма, из них у 178 был COVID-19. Средний возраст участников составил 22 года.

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Ключевые показатели функции легких – объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) и максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть или выдохнуть, – оказались схожими у всех участников независимо от того, был ли у них COVID-19. Не было различий в уровнях воспалительных маркеров.

Затем ученые выделили подгруппу из 123 участников с диагностированной астмой, у 24% из них был подтвержден коронавирус. Спирометрия показала небольшое снижение функции легких у астматиков, которые перенесли COVID-19, однако эти показатели не были статистически значимыми.

Второе исследование

Во втором исследовании приняли участие 21 ребенок от 5 до 18 лет, перенесшие COVID-19. В контрольную группу включили 45 детей, у которых не было COVID-19, но они могли переболеть другой респираторной инфекцией.

Ученые провели серию тестов на функцию легких у всех участников в период от 2 недель до 6 месяцев после заражения и сравнили их с показателями группы контроля. В результате специалисты не нашли статистически значимых различий в частоте наблюдается ухудшение работы легких.

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