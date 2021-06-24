Коронавирус влияет на мужское здоровье: новые доказательства

Легкие – далеко не единственная мишень для коронавируса. Ученые получают все больше подтверждений того, что инфекция поражает различные органы, в том числе репродуктивную систему. Новое исследование на хомяках показало, что мужчины с COVID-19 могут столкнуться с большими проблемами.

Новое исследование

Новое исследование провели ученые из Университета Техаса, которые в лабораторных условиях инфицировали коронавирусом хомяков. Этих грызунов часто используют для моделирования течения COVID у людей.

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Частицы SARS-CoV-2 были обнаружены в семенниках всех зараженных хомяков в течение первой недели, однако позже уровень вирусной нагрузки постепенно снижался. Специалисты предположили, что этот процесс может происходить также у всех мужчин с COVID-19, от легкой до тяжелой формы.

Другие доказательства влияния коронавируса на мужское здоровье

В подтверждение своих выводов авторы исследования отметили, что пациенты с коронавирусом нередко жалуются на боли в паховой области и яичках, у некоторых из них снижался уровень тестостерона. Кроме того, при вскрытии тел умерших от COVID-19 выявлены нарушения работы тестикул на клеточном уровне.

Крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем,

– отметили авторы исследования.

Ранее немецкие ученые пришли к похожим выводам. Они проанализировали влияние инфекции на мужскую фертильность, оценив маркеры воспаления, окислительного стресса и качество спермы у мужчин детородного возраста с подтвержденным COVID-19. У всех участников показатели были значительно снижены по сравнению с контрольной группой.