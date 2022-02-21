В то же время наблюдаются неврологические и психические осложнения – как во время болезни, так и после выздоровления. В Минздраве перечислили некоторые из них.

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Симптомы острого течения COVID-19

Известно, что COVID-19 непропорционально поражает людей с уже имеющимися неврологическими расстройствами. Среди симптомов и состояний в Минздраве приводят:

бред;

возбуждение;

инсульт и тому подобное.

Особенно, когда речь идет о людях с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и тех, кто употребляет наркотики, алкоголь или отдельные лекарственные средства.

Указанные категории уязвимы к коронавирусной болезни и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти вследствие COVID-19,

– подчеркнули в ведомстве.

Также во время самой болезни у пациентов могут произойти такие осложнения, как:

инсульт;

судороги;

кома;

менингоэнцефалит (одновременное воспаление мозговых оболочек);

синдром Гийена – Барре (проявляется вялыми парезами и параличами, нарушением чувствительности, вегетативными расстройствами).

К слову! Одно из исследований свидетельствует, что смертность среди пациентов, которые имели хотя бы одно из неврологических проявлений, составляет 27%. При этом, особенно уязвимыми к болезни являются люди старше 60 лет. Распространенность инсульта у пациентов с COVID-19 составляет 1,2%.

Неврологические и психические последствия

Они могут возникать даже при бессимптомном течении коронавирусной болезни. Анализ десятка исследований свидетельствует, что самыми частыми последствиями COVID-19 были:

усталость или же боль в мышцах (63%);

у 26% людей наблюдаются проблемы со сном;

у 23% – тревога и депрессия;

на трудности во время ходьбы жалуются 24% людей, перенесших коронавирус.

Вместе с тем, в разных возрастных группах наблюдается разная распространенность неврологических симптомов.

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