Как коронавирус влияет на нервную систему: главные проявления
Источник:Минздрав
Коронавирус может по-разному проявляться у каждого человека. Последствия этой болезни прежде всего влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
В то же время наблюдаются неврологические и психические осложнения – как во время болезни, так и после выздоровления. В Минздраве перечислили некоторые из них.
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Симптомы острого течения COVID-19
Известно, что COVID-19 непропорционально поражает людей с уже имеющимися неврологическими расстройствами. Среди симптомов и состояний в Минздраве приводят:
- бред;
- возбуждение;
- инсульт и тому подобное.
Особенно, когда речь идет о людях с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и тех, кто употребляет наркотики, алкоголь или отдельные лекарственные средства.
Указанные категории уязвимы к коронавирусной болезни и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти вследствие COVID-19,
– подчеркнули в ведомстве.
Также во время самой болезни у пациентов могут произойти такие осложнения, как:
- инсульт;
- судороги;
- кома;
- менингоэнцефалит (одновременное воспаление мозговых оболочек);
- синдром Гийена – Барре (проявляется вялыми парезами и параличами, нарушением чувствительности, вегетативными расстройствами).
Неврологические и психические последствия
Они могут возникать даже при бессимптомном течении коронавирусной болезни. Анализ десятка исследований свидетельствует, что самыми частыми последствиями COVID-19 были:
- усталость или же боль в мышцах (63%);
- у 26% людей наблюдаются проблемы со сном;
- у 23% – тревога и депрессия;
- на трудности во время ходьбы жалуются 24% людей, перенесших коронавирус.
Вместе с тем, в разных возрастных группах наблюдается разная распространенность неврологических симптомов.
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