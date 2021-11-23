О том, какие симптомы нарушений со стороны нервной системы могут возникнуть после коронавируса, рассказала врач-невролог, психиатр Людмила Пидкуймуха.

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Когда возбудитель попадает в организм, это провоцирует ряд воспалительных реакций. Также вирус является "нейротропным", то есть способным поражать нервную систему и провоцировать возникновение расстройств психики,

– заметила врач.

Самые частые постковидные осложнения:

головные боли 43% (как во время болезни, так и после выздоровления);

общая слабость (астения) 63,4%;

ухудшение памяти и концентрации внимания 57%;

бессонница 56%;

головокружение 31%;

вегетативные расстройства (сердцебиение, колебания АД, потливость);

невралгии и невропатии;

острые стрессовые реакции;

панические атаки;

чрезмерная тревожность или тревожные расстройства;

депрессивные расстройства;

Бывают более тяжелые варианты неврологических и психических осложнений.

Неврологические: синдром Гийена-Барре, ишемические инсульты, острые некротические геморрагические энцефалопатии, судорожные приступы, расстройства сознания.

Психиатрические: острые психозы, рекуррентные депрессивные эпизоды, обострение хронических психических заболеваний.

Внимание! По статистике, 4 из 5 пациентов, находившихся на оксигенотерапии, имели симптомы тревожного расстройства, а практически каждый третий – признаки депрессии.

Что делать, если заметили у себя подобные симптомы

Незначительные нарушения как в неврологической сфере (астения, головокружение, головные боли, расстройства памяти, внимания, бессонница) если они легкие – часто проходят самостоятельно.

В то же время при умеренных и выраженных нарушениях, особенно острых состояниях, врач может рекомендовать дополнительное медикаментозное лечение (иногда стационарное).

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Также с нарушениями в психической сфере. Панические атаки, легкие тревожные депрессивные расстройства часто проходят самостоятельно без дополнительного лечения. Часто пациентам требуется именно психотерапевтическая помощь. Но встречаются состояния, когда без медикаментозного лечения не обойтись.

Врач подчеркнула, что не нужно пренебрегать никакими симптомами и вовремя обращаться к неврологу/психиатру. Это нужно для того, чтобы определить степень выраженности проблемы и подобрать метод лечения.