Как коронавирус влияет на психическое здоровье

С самого начала пандемии COVID-19 было известно, что люди с наиболее распространенными хроническими заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми и диабетом чаще имеют тяжелое течение коронавирусной инфекции. В частности, для них выше риск развития осложнений.

Однако со временем появляется все больше информации и о другом типе влияния коронавируса на людей, которые имеют неинфекционные заболевания. Это влияние не столь очевидно, однако не менее опасно. Речь о влиянии COVID-19 на психическое здоровье.

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Ежегодно 10 октября в мире отмечают День психического здоровья. Это хорошая возможность каждому из нас позаботиться о нем. Украино-швейцарским проектом "Действуем для здоровья" рассказал Здоровью 24, какие негативные последствия для психики может повлечь коронавирус. Особенно эта информация будет полезна людям с хроническими неинфекционными заболеваниями – такими как сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические, заболевания почек, легких или диабет.

Масштаб проблемы

В целом люди с хроническими заболеваниями имеют более высокие риски психических расстройств, особенно депрессивного и тревожного. Пандемия эти риски значительно повысила. В этом году исследование, опубликованное в научном журнале Primary Health Care Research & Development, показало, что об ухудшении психического здоровья у пациентов с неинфекционными заболеваниями во время пандемии свидетельствуют 95% врачей первичного звена. Пандемия заставила людей по всему миру долгое время испытывать страх, растерянность, одиночество и неопределенность.

Проявления психических нарушений

Негативное влияние на психическое здоровье может оказывать не только непосредственно коронавирусная инфекция. Такие необходимые меры безопасности, как социальное дистанцирование и физическая изоляция, также могут нанести большой вред хронически больным пожилым людям или с инвалидностью.

По данным исследования, факторы физической и социальной изоляции связаны с одиночеством и риском психических заболеваний у людей старше 50 лет. Ведь люди старшего возраста особенно нуждаются в социальных связях и участии в жизни социума. Изоляция и одиночество могут вызывать у них генерализованное тревожное или депрессивное расстройство.

Они могут испытывать большой стресс, эмоциональную нестабильность, могут раздражаться или кричать, а их привычки в еде, физическая активность и сон могут измениться. У пациентов, которые имели психические расстройства до пандемии, их проявления могут обостриться. Необходимо быть внимательными к таким изменениям, фиксировать их и вовремя на них реагировать, при необходимости обращаясь к врачу.

Среди психологических последствий COVID-19 есть такие, которые незаметны в первое время после болезни, но существенно будут влиять на жизнь в будущем,

– рассказывает Александр Аврамчук, врач-психолог кафедры клинической психологии факультета наук о здоровье Украинского католического университета, кандидат психологических наук.

По его словам, это, например, особенности ощущения собственного физического состояния и тела: ощущения немотивированной усталости, быстрого истощения во время типичной рутинной работы, повышенная сонливость или, наоборот, проблемы с засыпанием без заметных стрессовых воздействий, нарушение аппетита и возможна постепенная потеря веса, другие непонятные физические ощущения, которые не находят объективного подтверждения после физикального обследования врачом.

Могут быть также изменения когнитивной деятельности, а именно ухудшение запоминания текущих вещей или содержания событий, трудности в концентрации на деятельности, которая раньше давалась легко и без принуждения, заметные трудности в припоминании/ориентировании в знакомых местах или местностях, в т. ч. пространственном планировании маршрута в воображении, порой нарушение речи. И, наконец, может наблюдаться высокий уровень психоэмоционального дистресса: ухудшение проработки эмоционального опыта, эмоциональная неустойчивость, повторяющиеся периоды длительного подавленного настроения, немотивированная тревога и раздражительность, порой навязчивая тревога и беспокойство, что болезнь вернется.

Стратегии Самопомощи

Несколько советов о том, как можно самостоятельно побеспокоиться о своем психическом здоровье, особенно и временах пандемии, предоставляет ведущая американская клиника Mayo:

Беспокоиться о своем теле: достаточно спать, сохранять регулярную физическую активность, придерживаться здорового питания, избегать употребления алкоголя и курения, ограничивать время, проведенное за гаджетами, компьютерами и ТВ, а также достаточно расслабляться и отдыхать, проводить время на природе. Беспокоиться о свое сознание: придерживаться регулярных рутинных дел, меньше потреблять новостей со СМИ, быть занятым работой или хобби, устанавливать себе реалистичные приоритеты и задачи, фокусироваться на позитивных мыслях, по желанию придерживаться религиозных или духовных практик. Сохранять социальные связи: знакомиться – в частности, в онлайне, инициировать общение, делать что-то для других, поддерживать членов семьи и друзей.

За более подробной информацией и конкретными советами относительно того, как помочь себе и другим в реабилитации после COVID-19, можно обратиться к материалам от Всемирной организации здравоохранения. Главное – не оставлять психические и психологические изменения незамеченными и вовремя на них реагировать.