Сейчас чаще стали говорить и о психическом здоровье на фоне пандемии коронавируса. Хотя эта тема до конца и не исследована, некоторые результаты научных исследований говорят: во время пандемии могут появиться симптомы психических расстройств или обостриться уже имеющиеся. О них рассказала Ирина Пинчук, доктор медицинских наук.

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Влияние пандемии на психическое здоровье

Чтобы изучить этот вопрос, проанализировали 19 исследований из Китая, Испании, Италии, Ирана, США, Турции, Непала и Дании. В результате у людей обнаружили симптомы:

психологического дистресса (до 38%);

тревоги (до 50,9%);

депрессии (до 48,3%);

и посттравматического стрессового расстройства или ПТСР (это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события) – до 53,8%.

Факторы риска. Чаще всего эти симптомы встречали у женщин старше 40 лет. Также влияло, трудоустроен ли человек. Среди факторов риска, кроме прочего, есть наличие хронических или психических заболеваний и постоянное пользование соцсетями.

Карантин и стресс

После пребывания на карантине может возникнуть стресс, раздражительность, бессонница, признаки депрессии и посттравматического расстройства. Однако главным образом на появление стресса влияет продолжительность карантина.

В частности, работа из дома ухудшает психическое здоровье. Ученые обнаружили, что женщины и те, кто работает дома и получают низкую прибыль, имеют минимум на два психических или физических симптома больше.

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COVID-19 и расстройства в цифрах:

За несколько месяцев примерно у 6% людей, которые переболели коронавирусом, диагностируют психические расстройства.

В течение 14-90 дней после диагноза COVID-19 впервые диагностируют психическое расстройство в 5,8% случаев, а именно

тревожное расстройство – 4,7%;

бессонница – 1,9%;

депрессивное расстройство – 1,7% и т.д.

Интересно! Люди с психическими расстройствами на 65% больше рискуют заболеть COVID-19, чем другие.

После перенесенного коронавирусного заболевания специалисты также обнаруживают: