Как коронавирус влияет на психику
Источник:Укринформ
Во время прошлых эпидемий ученые фиксировали у населения депрессию, тревогу и разные расстройства. Пандемия COVID-19 – не исключение.
Сейчас чаще стали говорить и о психическом здоровье на фоне пандемии коронавируса. Хотя эта тема до конца и не исследована, некоторые результаты научных исследований говорят: во время пандемии могут появиться симптомы психических расстройств или обостриться уже имеющиеся. О них рассказала Ирина Пинчук, доктор медицинских наук.
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Влияние пандемии на психическое здоровье
Чтобы изучить этот вопрос, проанализировали 19 исследований из Китая, Испании, Италии, Ирана, США, Турции, Непала и Дании. В результате у людей обнаружили симптомы:
- психологического дистресса (до 38%);
- тревоги (до 50,9%);
- депрессии (до 48,3%);
- и посттравматического стрессового расстройства или ПТСР (это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события) – до 53,8%.
Факторы риска. Чаще всего эти симптомы встречали у женщин старше 40 лет. Также влияло, трудоустроен ли человек. Среди факторов риска, кроме прочего, есть наличие хронических или психических заболеваний и постоянное пользование соцсетями.
Карантин и стресс
После пребывания на карантине может возникнуть стресс, раздражительность, бессонница, признаки депрессии и посттравматического расстройства. Однако главным образом на появление стресса влияет продолжительность карантина.
В частности, работа из дома ухудшает психическое здоровье. Ученые обнаружили, что женщины и те, кто работает дома и получают низкую прибыль, имеют минимум на два психических или физических симптома больше.
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COVID-19 и расстройства в цифрах:
За несколько месяцев примерно у 6% людей, которые переболели коронавирусом, диагностируют психические расстройства.
В течение 14-90 дней после диагноза COVID-19 впервые диагностируют психическое расстройство в 5,8% случаев, а именно
- тревожное расстройство – 4,7%;
- бессонница – 1,9%;
- депрессивное расстройство – 1,7% и т.д.
После перенесенного коронавирусного заболевания специалисты также обнаруживают:
- депрессивные симптомы (35%);
- тревогу (28%);
- симптомы ПТСР (до 12%);
- спутанность и нарушение сознания (до 22%).