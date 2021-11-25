Каким образом COVID-19 может ухудшить работу сердца
Коронавирус вызывает повреждение миокарда (сердечной мышцы) и нарушение функции сердца. В тяжелых случаях болезнь даже может стать причиной образования рубцов на сердце.
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Кроме того, воспаление миокарда может вызывать так называемый цитокиновый шторм – потенциально летальную реакцию иммунной системы.
Коронавирус также может стать причиной сердечной недостаточности.
Почему происходит нагрузка на сердце
Если у больного есть воспаления легких, то правый желудочек сердца должен работать интенсивнее, чтобы доставить кровь к легким, что может вызвать правостороннюю сердечную недостаточность.
COVID-19 может вызвать воспаление в оболочке кровеносных сосудов, которые транспортируют кровь по всему телу. Это в свою очередь может привести к образованию тромбов, повышать риск ишемии или инсульта.
Кроме того, когда сатурация (уровень кислорода в крови) очень сильно снижается, сердечная мышца больше не получает достаточно кислорода от легких, что вызывает дальнейшее повреждение сердца.
В Минздраве отметили, что сейчас в мире продолжают исследовать, как именно коронавирусная инфекция вызывает развитие миокардита и почему инфекция является частой причиной сердечной недостаточности.
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