Коронавирус в Вооруженных силах Украины: 70 новых случаев инфицирования
По состоянию на 16 января в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет – 788 человек. Всего за время пандемии от коронавирусной болезни выздоровели 14 098 военнослужащих, а умерли от осложнений – 38.
На изоляции находится 22 военнослужащих ВСУ, у 4 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток. Такие данные опубликовало командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
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Суточная статистика COVID-19 в ВСУ
Со вчерашнего дня в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 70 новых случаев передачи коронавирусной болезни. Из 70 больных госпитализации в учреждения здравоохранения нуждались 7 человек.
Куда госпитализировали больных военных:
- 3 военнослужащих – в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона.
- По 1 военнослужащему в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Западного региона и Запорожский военный госпиталь.
- 1 работник ВС Украины – в Военно-медицинский клинический центр Северного региона.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Между тем на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 63 человека.
В каких регионах будут проходить изоляцию военные:
- Киевская область – 16 военнослужащих.
- Николаевская область – 10 военнослужащих и 2 работника ВС Украины.
- Львовская область – 6 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.
- Днепропетровская область – 2 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.
- Одесская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.
- Харьковская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины.
- Черниговская область – 3 военнослужащих.
- Житомирская область – 4 военнослужащих.
- Донецкая и Винницкая области – по 2 военнослужащих.
- Черкасская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Волынская области – по 1 военнослужащему.
Их состояние здоровья тоже удовлетворительное, а течение заболевания определили как легкое.
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