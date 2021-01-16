По состоянию на 16 января в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет – 788 человек. Всего за время пандемии от коронавирусной болезни выздоровели 14 098 военнослужащих, а умерли от осложнений – 38.

На изоляции находится 22 военнослужащих ВСУ, у 4 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток. Такие данные опубликовало командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Актуально Коронавирус в Украине: 7 729 новых случаев за сутки

Суточная статистика COVID-19 в ВСУ

Со вчерашнего дня в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 70 новых случаев передачи коронавирусной болезни. Из 70 больных госпитализации в учреждения здравоохранения нуждались 7 человек.

Куда госпитализировали больных военных:

3 военнослужащих – в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона.

По 1 военнослужащему в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Западного региона и Запорожский военный госпиталь.

1 работник ВС Украины – в Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Между тем на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 63 человека.

В каких регионах будут проходить изоляцию военные:

Киевская область – 16 военнослужащих.

Николаевская область – 10 военнослужащих и 2 работника ВС Украины.

Львовская область – 6 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.

Днепропетровская область – 2 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.

Одесская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.

Харьковская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины.

Черниговская область – 3 военнослужащих.

Житомирская область – 4 военнослужащих.

Донецкая и Винницкая области – по 2 военнослужащих.

Черкасская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Волынская области – по 1 военнослужащему.

Их состояние здоровья тоже удовлетворительное, а течение заболевания определили как легкое.

Обратите внимание! Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с самыми близкими людьми (друзьями и родными).