По состоянию на 4 января в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 1 661 военный. За прошедшие сутки зарегистрировали 8 новых случаев инфицирования.

Состояние больных военных

Из 8 новых инфицированных – в госпитализации нуждался 1 военный. Он находится в Полтавском военном госпитале. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Медицинских сил ВСУ.

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Остальные 7 находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. В общем на изоляции находятся 79 военных.

За время пандемии в ВСУ выздоровели 12 525 военных, умерли 38.

Напомним, что всего в Украине по состоянию на 4 января лабораторно подтвержден 1 078 251 случай COVID-19.

Улучшение показателей заболеваемости коронавирусом в Украине прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов. Он связал резкий спад количества инфицирований новогодними каникулами.

COVID-19 в Украине