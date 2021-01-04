Коронавирус в Вооруженных силах Украины: 8 новых случаев инфицирования
По состоянию на 4 января в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 1 661 военный. За прошедшие сутки зарегистрировали 8 новых случаев инфицирования.
Состояние больных военных
Из 8 новых инфицированных – в госпитализации нуждался 1 военный. Он находится в Полтавском военном госпитале. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Медицинских сил ВСУ.
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Остальные 7 находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. В общем на изоляции находятся 79 военных.
Напомним, что всего в Украине по состоянию на 4 января лабораторно подтвержден 1 078 251 случай COVID-19.
Улучшение показателей заболеваемости коронавирусом в Украине прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов. Он связал резкий спад количества инфицирований новогодними каникулами.
COVID-19 в Украине
- За все время пандемии заболел – 1 078 251 житель Украины.
- По состоянию на 4 января выздоровели 733 558 инфицированных.
- Умерли – 18 927 пациентов.
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