По состоянию на 18 января в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеют 804 человека. Всего за время пандемии выздоровели 14 158 военных, умерли от осложнений, к сожалению, 38 военных.

На изоляции находятся 28 военнослужащих, в частности, в 8 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток. Об этом сообщило Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины.

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Суточная статистика COVID-19 в ВСУ

Со вчерашнего дня коронавирусной болезнью заболели 23 военнослужащих, из них в госпитализации нуждались 3 больных. Их состояние здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В какие учреждения здравоохранения госпитализировали военных:

2 военнослужащих – в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ".

1 военнослужащего – в 65 военный мобильный госпиталь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 20 больных COVID-19 военных. Они, по данным командования медицинских сил ВСУ, в стабильном состоянии, у них легкое течение коронавирусной болезни.

В каких регионах проходят изоляцию больные

Киевская область – 11 военнослужащих и 1 работник ВС Украины. Донецкая область – 4 военнослужащих. Житомирская область – 2 военнослужащих. Львовская и Николаевская области – по 1 военнослужащему

Обратите внимание! Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными).