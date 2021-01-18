Коронавирус в Вооруженных силах Украины: актуальная статистика
По состоянию на 18 января в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеют 804 человека. Всего за время пандемии выздоровели 14 158 военных, умерли от осложнений, к сожалению, 38 военных.
На изоляции находятся 28 военнослужащих, в частности, в 8 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток. Об этом сообщило Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины.
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Суточная статистика COVID-19 в ВСУ
Со вчерашнего дня коронавирусной болезнью заболели 23 военнослужащих, из них в госпитализации нуждались 3 больных. Их состояние здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
В какие учреждения здравоохранения госпитализировали военных:
- 2 военнослужащих – в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ".
- 1 военнослужащего – в 65 военный мобильный госпиталь.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 20 больных COVID-19 военных. Они, по данным командования медицинских сил ВСУ, в стабильном состоянии, у них легкое течение коронавирусной болезни.
В каких регионах проходят изоляцию больные
- Киевская область – 11 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.
- Донецкая область – 4 военнослужащих.
- Житомирская область – 2 военнослужащих.
- Львовская и Николаевская области – по 1 военнослужащему
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