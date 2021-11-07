Как чувствуют себя животные

По словам представителя зоопарка, у заразившихся коронавирусом гиен очень легкие симптомы заболевания, в частности легкая вялость, небольшие выделения из носа и периодический кашель.

Интересно Пернатый экоактивист: умный попугай умело сортирует мусор

Животные – 22-летняя Нгози и 23-летний Кибо – активно и нормально взаимодействуют со смотрителями.

Представители зоопарка отметили, что гиены – стойкие, выносливые животные, которым очень тяжело заболеть даже такими болезнями как:

сибирская язва;

бешенство;

чумка.

Впрочем больные гиены должны полностью выздороветь. Считается, что это первые представители этого вида во всем мире, у которых подтвердили COVID-19.



Две гиены в американском зоопарке заболели COVID-19 / Фото DenverZoo

Не только они

В зоопарке Денвера коронавирус обнаружили и у других животных также. В частности, у 11 львов и 2 тигров результаты теста на COVID-19 оказались положительными.

В частности тигры – Юрий и Никита – выздоровели от вируса и здоровы, а все львы либо полностью выздоровели, либо демонстрируют снижение вирусной нагрузки.

"Теперь на основании многочисленных сообщений мы знаем, что многие виды животных могут быть чувствительными к COVID-19, поэтому сохраняем бдительность и осторожность при работе со всеми нашими 3 000 животными 450 различных видов", – говорится в сообщении.

Люди могут заразить животных коронавирусом