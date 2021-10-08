Коронавирус во время беременности

Многие беременные женщины отказываются от прививки против коронавируса из-за страха, что они навредят ребенку. Но многочисленные научные исследования показывают, что эти вакцины безопасны.

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А вот перенесенный во время беременности коронавирус несет куда большую угрозу.

Во-первых, риск будущей мамы умереть от коронавируса во много раз выше, чем у женщин, которые ожидают рождения ребенка.

Во-вторых, эта болезнь имеет немало угроз и для здоровья плода.

Ученые из Королевского колледжа Лондона в ходе последнего по времени исследования установили еще один аспект этой проблемы.

Коронавирус у беременных влияет на иммунитет детей

Дети, рожденные от матерей с коронавирусом дети могут иметь повышенный показатель иммунных клеток, которые участвуют в реакции на вирусную инфекцию. Исследование показало, что способность иммунных клеток производить циркулирующие в крови медиаторы у этих детей была увеличена. Это означает, что материнский коронавирус изменил их иммунную систему.

Исследователи также обнаружили, что матери передают ребенку антитела против SARS-CoV-2 через плаценту. Это происходит особенно интенсивно, если инфекция была в начале беременности.

Это новые доказательства того, что здоровье матери влияет на иммунитет новорожденного даже при отсутствии прямого заражения. Следовательно, другие материнские факторы также способны изменить развитие иммунной системы плода. Пока неизвестно, помогут ли эти иммунные изменения новорожденному лучше реагировать на заражение после появления на свет.

Ранее американские медики провели исследование с участием почти 30 тысяч женщин из половины штатов США. Они обнаружили, что грудное вскармливание снижает риск послеродовой депрессии.