Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали данные о родах в штате Калифорния в период с июля 2020 по январь 2021 года. Среди 240 тысяч рожениц коронавирусная инфекция подтвердилась у 9 тысяч женщин.

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Коронавирус повышает риск преждевременных родов

Частота преждевременных родов у инфицированных составляла 11,8% по сравнению с 8,7% пациенток без COVID-19.

По оценкам авторов исследования, заражение коронавирусом на любом этапе беременности повышает вероятность рождения ребенка на сроке до 32 недель на 60%.

Риск преждевременных родов до 37 недель на 40%.

Наибольшую угрозу коронавирусная инфекция представляет для пациенток, которые страдают на гипертонию, сахарный диабет и ожирение – вероятность преждевременных родов в этой группе составила 160% по сравнению с женщинами без этих заболеваний и COVID-19.

Ученые также обнаружили, что частота преждевременных родов у беременных с коронавирусом никак не зависит от того, были роды спонтанными или со стимуляцией по медицинским показаниям.

Как беременные переносят коронавирус

Источник: BMJ

Наиболее частые симптомы COVID-19 у беременных – лихорадка (40%) и кашель (41%), при этом в сравнении с другими женщинами репродуктивного возраста или рожениц у будущих матерей инфекция чаще протекает в бессимптомной форме. Но при этом у них выше риск тяжелого течения и госпитализации.