Коронавирус в Вооруженных Силах: более полусотни инфицированных за сутки
В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 17 января коронавирусом болеет 808 военнослужащих и работников ВСУ. Всего за время пандемии выздоровело 14 131 человек. К сожалению, не смогли побороть недуг 38 человек.
Какая ситуация с коронавирусом в ВСУ
За прошедшие сутки зарегистрировано 53 новых случая заболевания COVID-19. Об этом в фейсбуке сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил.
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На изоляции и самоизоляции находится 20 человек. У 3 военнослужащих карантинные ограничения заканчиваются в ближайшие 3 суток.
В больницы госпитализированы 10 человек
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ;
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 3 военнослужащих;
- Черниговский военный госпиталь – 2 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Николаевский и Черкасский военные госпитали – по 1 военнослужащему.
Все пациенты в удовлетворительном состоянии получают необходимое лечение.
На лечении дома находится 43 человека
- Львовская область – 11 военнослужащих;
- Днепропетровская область – 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ;
Полтавская область – 5 военнослужащих;
- Одесская и Винницкая области – по 4 военнослужащих;
- Киевская и Черниговская области – по 1 военнослужащему и по 1 работнику ВСУ;
- Николаевская и Запорожская области – по 2 военнослужащих;
- Харьковская, Черниговская, Житомирская, Хмельницкая и Херсонская области – по 1 военнослужащему.
У больных коронавирусом наблюдается легкое течение заболевания.
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