В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 17 января коронавирусом болеет 808 военнослужащих и работников ВСУ. Всего за время пандемии выздоровело 14 131 человек. К сожалению, не смогли побороть недуг 38 человек.

Какая ситуация с коронавирусом в ВСУ За прошедшие сутки зарегистрировано 53 новых случая заболевания COVID-19. Об этом в фейсбуке сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил. Читайте также Украина поднялась в рейтинге самых мощных армий мира: какое место занимают ВСУ На изоляции и самоизоляции находится 20 человек. У 3 военнослужащих карантинные ограничения заканчиваются в ближайшие 3 суток. В больницы госпитализированы 10 человек Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ;

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 3 военнослужащих;

Черниговский военный госпиталь – 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Николаевский и Черкасский военные госпитали – по 1 военнослужащему. Все пациенты в удовлетворительном состоянии получают необходимое лечение. На лечении дома находится 43 человека Львовская область – 11 военнослужащих;

Днепропетровская область – 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Полтавская область – 5 военнослужащих;

Полтавская область – 5 военнослужащих; Одесская и Винницкая области – по 4 военнослужащих;

Киевская и Черниговская области – по 1 военнослужащему и по 1 работнику ВСУ;

Николаевская и Запорожская области – по 2 военнослужащих;

Харьковская, Черниговская, Житомирская, Хмельницкая и Херсонская области – по 1 военнослужащему. У больных коронавирусом наблюдается легкое течение заболевания. Обратите внимание! За минувшие сутки, 16 января, в Украине коронавирусом заболели еще 5 990 человек. За все время пандемии в Украине заболело 1 160 682 человека, выздоровело – 865 960 человек, летальных исходов – 20 802. Количество заболеваний в регионах за сутки – читайте по ссылке.