К счастью, новых летальных исходов от недуга не зафиксировали. На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находится 252 военных и работников ВСУ.

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Ситуация с COVID-19 в ВСУ: что известно

По состоянию на 2 мая в Вооруженных Силах Украины от коронавируса лечатся 1352 человек. С начала пандемии 23 327 больных выздоровели. Но болезнь унесла жизни 81 инфицированного.

Темпы вакцинации в Вооруженных силах Украины

За минувшие сутки против COVID-19 привили 434 военных и работников ВСУ.

С начала вакцинальной кампании в Вооруженных Силах Украины 1 дозу вакцины получили 47 095 человек. 3 178 из них военные медики.

В Командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призвали соблюдать правила карантина и личной гигиены. Только так, кроме вакцинации, можно уберечь себя и свою семью.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала