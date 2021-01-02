В течение 1 января в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 подтвердили у 42 человек, 3 из них госпитализировали. Всего сейчас болеют 1 775 военных.

COVID-19 в ВСУ: какова ситуация

Всего за время эпидемии выздороветь удалось 12 393 людям, к сожалению, умерли – 38. Об этом сообщило в фейсбуке командование Медицинских сил.

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Болеют сейчас 1 775 военных и работников ВСУ. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 179 человек. Кроме того, в ближайшие 3 суток у 19 военных завершается срок изоляции.

За сутки 1 января зафиксировали 42 новых случая заболевания COVID-19.

Что известно о госпитализированных

В больнице оказались 3 военных. В Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ, Военно-медицинский клинический центр Северного региона и Деснянский военный госпиталь госпитализировали по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением врачей находятся 39 человек

Киевская область – 12 военных;

Николаевская область – 9 военных;

Житомирская область – 7 военных и 1 работник ВСУ;

Черниговская область – 5 военных;

Черкасская и Винницкая области – по 2 военных;

Хмельницкая область – 1 военный.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них легкое течение заболевания.

Важно! В медицинском штабе отмечают, что чаще всего коронавирус распространяется во время эпизодических встреч военных и работников ВСУ с самыми близкими людьми. Поэтому просят не подвергать себя и свою семью опасности.