Коронавирус в ВСУ: количество инфицированных за сутки значительно уменьшилось
В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 8 января коронавирусом болеет 1270 военных. За минувшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19, что на 78 человек меньше по сравнению с 7 января.
Эпидемситуация в ВСУ
Всего за время пандемии выздоровели 13 214 человек, умерли – 38 человек. Об этом в Фейсбуке сообщает Командование медицинских сил ВСУ.
Кстати За сутки в Украине обнаружили 5 676 больных COVID-19
На изоляции и самоизоляции находится 60 человек. У 10 военнослужащих карантинные ограничения заканчиваются в ближайшие 3 суток.
В больницы госпитализированы 7 человек
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ;
- 65 военный мобильный госпиталь – 4 военнослужащих.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома находится 32 человека
- Киевская область – 17 военнослужащих и 7 работников ВСУ;
- Черниговская область – 2 военнослужащих;
- Николаевская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ;
- Одесская, Винницкая, Донецкая и Харьковская области – по 1 военнослужащему.
У больных наблюдается легкое течение заболевания.
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