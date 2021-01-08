В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 8 января коронавирусом болеет 1270 военных. За минувшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19, что на 78 человек меньше по сравнению с 7 января.

Эпидемситуация в ВСУ

Всего за время пандемии выздоровели 13 214 человек, умерли – 38 человек. Об этом в Фейсбуке сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Кстати За сутки в Украине обнаружили 5 676 больных COVID-19

На изоляции и самоизоляции находится 60 человек. У 10 военнослужащих карантинные ограничения заканчиваются в ближайшие 3 суток.

В больницы госпитализированы 7 человек

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

65 военный мобильный госпиталь – 4 военнослужащих.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома находится 32 человека

Киевская область – 17 военнослужащих и 7 работников ВСУ;

Черниговская область – 2 военнослужащих;

Николаевская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ;

Одесская, Винницкая, Донецкая и Харьковская области – по 1 военнослужащему.

У больных наблюдается легкое течение заболевания.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса в Украине обнаружили 1,13 миллиона случаев инфицирования. За это время болезнь побороли 801 тысяча человек. К сожалению, из-за COVID-19 умерли 20 334 украинца.