По состоянию на 6 января в Вооруженных силах Украины коронавирус обнаружили у 1 357 человек. 83 новых больных зафиксировали за минувшие сутки.

На изоляции в частности, и самоизоляции, находятся 115 военных и работников ВС. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Актуально За сутки в Украине обнаружили 6 911 больных COVID-19, почти 3 тысячи – госпитализированы

Больше всего новых случаев заражения среди военных зарегистрировали в Киевской и Одесской областях.

В медицинские учреждения госпитализировали 5 человек:

Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины,

Военно-медицинский клинический центр Северного региона, Деснянский военный госпиталь и 66 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное и они получают необходимое лечение.

По состоянию на 6 января в рядах ВСУ в результате COVID-19 умерли 38 военных и работников. Зато выздоровели 12 971 человек.

В ВСУ отмечают, что чаще всего военные инфицируются во время встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг окружения.