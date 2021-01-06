Коронавирус в ВСУ: за сутки обнаружили 83 новых больных
По состоянию на 6 января в Вооруженных силах Украины коронавирус обнаружили у 1 357 человек. 83 новых больных зафиксировали за минувшие сутки.
На изоляции в частности, и самоизоляции, находятся 115 военных и работников ВС. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
Актуально За сутки в Украине обнаружили 6 911 больных COVID-19, почти 3 тысячи – госпитализированы
Больше всего новых случаев заражения среди военных зарегистрировали в Киевской и Одесской областях.
В медицинские учреждения госпитализировали 5 человек:
- Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины,
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона, Деснянский военный госпиталь и 66 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему.
Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное и они получают необходимое лечение.
В ВСУ отмечают, что чаще всего военные инфицируются во время встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг окружения.
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