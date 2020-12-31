За минувшие сутки в рядах ВСУ обнаружили 148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По состоянию на 31 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1937 человек. Об этом на странице в фейсбуке сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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Всего за время пандемии выздоровели 12026 людей. К сожалению, от осложнений умерло 38 военных.

На изоляции находится 362 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 36 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

В учреждения здравоохранения за минувшие сутки госпитализированы 10 человек:

Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 3 военнослужащих

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, Полтавский, Житомирский и Белоцерковский военный госпиталь – по 1 военнослужащему

Сарнецкая ЦРБ – 1 работник ВС Украины

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 138 человек:

Киевская область – 27 военнослужащих и 9 работников ВС Украины

Житомирская область – 18 военнослужащих и 2 работника ВС Украины

Одесская область – 17 военнослужащих и 1 работник ВС Украины

Днепропетровская область – 8 военнослужащих и 6 работников ВС Украины

Николаевская и Винницкая области – по 10 военнослужащих

Львовская область – 6 военнослужащих и 3 работника ВС Украины

Закарпатская область – 6 военнослужащих

Черкасская и Запорожская области – по 1 военнослужащему и по 1 работнику ВС Украины

Харьковская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Хмельницкая области – по 2 военнослужащих

Ровненская и Полтавская области – по 1 военнослужащему

Тернопольская область – 1 работник ВС Украины

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.