Коронавирус в ВСУ: за сутки обнаружили 148 случаев заражения
За минувшие сутки в рядах ВСУ обнаружили 148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
По состоянию на 31 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1937 человек. Об этом на странице в фейсбуке сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
Читайте также Боливия заказала российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса
Всего за время пандемии выздоровели 12026 людей. К сожалению, от осложнений умерло 38 военных.
На изоляции находится 362 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 36 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
В учреждения здравоохранения за минувшие сутки госпитализированы 10 человек:
- Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 3 военнослужащих
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины
- Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, Полтавский, Житомирский и Белоцерковский военный госпиталь – по 1 военнослужащему
- Сарнецкая ЦРБ – 1 работник ВС Украины
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 138 человек:
- Киевская область – 27 военнослужащих и 9 работников ВС Украины
- Житомирская область – 18 военнослужащих и 2 работника ВС Украины
- Одесская область – 17 военнослужащих и 1 работник ВС Украины
- Днепропетровская область – 8 военнослужащих и 6 работников ВС Украины
- Николаевская и Винницкая области – по 10 военнослужащих
- Львовская область – 6 военнослужащих и 3 работника ВС Украины
- Закарпатская область – 6 военнослужащих
- Черкасская и Запорожская области – по 1 военнослужащему и по 1 работнику ВС Украины
- Харьковская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Хмельницкая области – по 2 военнослужащих
- Ровненская и Полтавская области – по 1 военнослужащему
- Тернопольская область – 1 работник ВС Украины
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Поделиться новостью