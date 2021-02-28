Коронавирус в ВСУ: на Закарпатье от осложнений умер военный
В рядах Вооруженных сил Украины зарегистрировали 46 летальный случай от ковида. По состоянию на 28 февраля в войске болеет 808 человек.
Источник:Командование медицинских сил ВСУ
С начала пандемии в ВСУ уже выздоровело 15 946 человек. 28 февраля зарегистрировали 46 смерть – умер еще один военный.
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Что известно об умершем
- Положительный ПЦР-тест военный получил 22 февраля 2021 года.
- Его госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу города Ужгород.
- Военнослужащий получал необходимое лечение, однако состояние его здоровья ухудшалось.
- Медики провели реанимационные мероприятия, однако мужчину спасти не удалось.
Статистика заболеваемости ковидом в ВСУ
За последние сутки, 27 февраля, зарегистрировали 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью. Столько же медики зафиксировали накануне. Из них в учреждения здравоохранения госпитализировали 3 человек. Сейчас их состояние удовлетворительное.
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