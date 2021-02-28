В рядах Вооруженных сил Украины зарегистрировали 46 летальный случай от ковида. По состоянию на 28 февраля в войске болеет 808 человек.

С начала пандемии в ВСУ уже выздоровело 15 946 человек. 28 февраля зарегистрировали 46 смерть – умер еще один военный.

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Что известно об умершем

Положительный ПЦР-тест военный получил 22 февраля 2021 года.

Его госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу города Ужгород.

Военнослужащий получал необходимое лечение, однако состояние его здоровья ухудшалось.

Медики провели реанимационные мероприятия, однако мужчину спасти не удалось.

Статистика заболеваемости ковидом в ВСУ

За последние сутки, 27 февраля, зарегистрировали 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью. Столько же медики зафиксировали накануне. Из них в учреждения здравоохранения госпитализировали 3 человек. Сейчас их состояние удовлетворительное.

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В ВСУ усилили меры предосторожности, которые должны уменьшить количество случаев заболеваний ковидом.

Важно! Командование медицинских сил ВСУ напоминает о необходимости соблюдения дистанции, правил личной гигиены и выполнения карантинных ограничений.