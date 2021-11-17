Коронавирус втрое усугубляет риск проблемы со сном

Люди, которые болели коронавирусом часто испытывают неврологические нарушения. У них повышается риск психических заболеваний, усталости и проблем со сном.

К таким выводам пришли ученые из Великобритании после анализа электронных записей первичной медико-санитарной помощи 226-521 человека в период с февраля 2020 по декабрь 2020 года.

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Усталость и проблемы со сном

Результаты показали, что после положительного результата теста ПЦР на усталость жаловались почти в шесть раз чаще. Кроме того, у таких людей увеличился риск проблем со сном в три раза по сравнению с пациентами без положительного результата.

Риск психических нарушений

Также на 83% увеличилось количество психических заболеваний у людей с коронавирусом. Однако риск психических заболеваний среди людей, получивших отрицательный результат ПЦР, также увеличился на 71% по сравнению с населением в целом.

Поэтому это вызывает некоторые сомнения в том, что COVID-19 вызывает непосредственно психическое заболевание.

Хотя усталость, несомненно, является следствием COVID-19, риск возникновения проблем со сном также очень высок,

– отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что обструктивное апноэ и другие нарушения сна, препятствующие нормальному дыханию, могут значительно ухудшить течение коронавируса, считают авторы нового исследования.