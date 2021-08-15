Больной 3 недели страдал от сухого кашля, лихорадки и одышки. Во время госпитализации на его рентгеновских снимках медики обнаружили коллапс легкого.

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У пациента диагностировали напряженный пневмоторакс, который возникает тогда, когда воздух задерживается в плевральной полости под давлением. Такое состояние может возникать от тяжелой травмы грудной клетки, перелома ребра, вследствие дайвинга или прогулок на большой высоте.

Но ничего из этого с мужчиной не происходило. Лишь в детстве он болел астмой, а в течение жизни был заядлым курильщиком.

Учитывая историю болезни, обследования и рентгенологические результаты, вполне вероятно, что этот пациент страдал на COVID-19, который потом осложнился пневмотораксом,

– рассказали в больнице.

Мужчине оказали экстренную помощь с введением дыхательной трубки и провели дренаж легкого.