В новом глобальном исследовании ученые сделали весьма тревожные выводы: COVID-19 может вызвать инсульт у молодых пациентов, в том числе без сопутствующих заболеваний.

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Инсульт у молодых людей после коронавируса

Из 432 человек с острым ишемическим инсультам, включенных в исследование, 104 (21,4%) были моложе 55 лет.

Более того, инфекция может спровоцировать инсульт даже у тех пациентов, у которых он бы никогда не случился, если бы они не заболели – у 105 человек (24,4%) не было выявлено ни одного фактора риска этого состояния.

Самым удивительным открытием было то, что примерно 40% пациентов даже не подозревали о том, что инфицированы SARS-CoV-2. Инфекция подтвердилась в них только при поступлении с инсультом.

Исследование показало также, что пациенты моложе 55 лет чаще всего страдали от инсультов, связанных с окклюзией (закупоркой) крупных сосудов, что, как правило, приводит к худшим клиническим последствям по сравнению с окклюзией мелких сосудов.

COVID-19 – это не грипп и не простая вирусная инфекция. Эти результаты ясно показывают, что молодые люди, которые формально не вхлдили в группу риска коронавируса, уязвимы для инсультов и других последствий воздействия инфекции в ближайшей и долгосрочной перспективе,

– сообщили авторы исследования.

Инсульт после инфекционных болезней

Риск инсульта может увеличиваться после перенесенных острых респираторных инфекций. Ранее исследования показывали, что в первые дни после гриппа и пневмонии он выше в 3 – 7 раз. В этом контексте COVID-19 не стал исключением: рост риска инсульта при коронавирусе связывают с воспалением и увеличением свертывания крови.