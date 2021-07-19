Коронавирус вызывает неврологические болезни даже у детей

Дети значительно легче переносят коронавирусную инфекцию и реже нуждаются в госпитализации по сравнению со взрослыми. Однако они не защищены не только от тяжелого течения COVID-19, но и от серьезных последствий.

Как проходило исследование

Группа ученых из Великобритании проанализировала данные более 1,3 тысячи детей до 18 лет, которые были госпитализированы с COVID-19. Средний возраст участников исследования составлял 9 лет. У 52 пациентов, выписанных из стационара, были выявлены неврологические и психиатрические заболевания.

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Как часто у детей возникают осложнения после коронавируса

По оценкам специалистов, в среднем такие расстройства проявляются у 3,8 из 100 детей, перенесших госпитализацию из-за коронавирусной инфекции, и чаще всего у чернокожих и азиатов (69% пациентов).

Всех участников разделили на две группы: в первую попали дети с первичным неврологическим расстройством, связанным с COVID-19, во вторую ученые включили пациентов с неврологическими проявлениями мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C) – редкого состояния, что вызывает воспаление в стенках артерий и способно затруднить приток крови к сердцу. Оно возникает через несколько недель после заражения SARS-CoV-2 у детей.

Какие осложнения возникают чаще всего

В первую группу попали 27 детей, и чаще всего у них обнаруживались демиелинизирующие заболевания, при которых повреждается миелиновая оболочка нейронов и нарушается проведение сигналов по нервам, тяжелая энцефалопатия, синдром Гийена-Барре, хорея (двигательное нарушение), психоз и транзиторная ишемическая атака.

У 25 детей из второй группы, то есть с мультисистемным воспалительным синдромом, были диагностированы энцефалопатия, изменение поведения, галлюцинации и признаки периферической и центральной нервной системы.

Последствия осложнений

Авторы исследования отметили, что по сравнению с пациентами с MIS-C у детей из первой группы распространенность нейроиммунных нарушений была выше. Однако пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом чаще попадали в реанимацию. На момент выписки из больницы в связи с различными осложнениями 33% детей из первой группы имели инвалидность, среди пациентов с MIS-C – 28%, еще один ребенок умер в результате инсульта.