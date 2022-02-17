Коронавирус вызывает новые заболевания у пожилых людей

Известно, что легкие далеко не единственная цель коронавируса, и патоген может поражать другие жизненно важные органы. Большое американское исследование подтвердило, что COVID-19 особенно опасен для пожилых людей.

Новое исследование последствий коронавируса

Для оценки последствий коронавируса для пожилых людей, специалисты изучили медицинские страховки 133 тысяч пациентов старше 65 лет. У каждого из них был диагностирован COVID-19 в 2020 году. Их данные сравнили с показателями двух групп людей той же возрастной группы без коронавируса, а также еще одной группой пациентов, перенесших различные инфекции дыхательных путей.

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Ученые сосредоточились на различных заболеваниях и состояниях, впервые диагностированных через три недели и позже после COVID-19 или других инфекций. В группе пациентов, перенесших коронавирус, 32% участников были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Это на 11% больше по сравнению с теми, у кого были диагностированы другие респираторные инфекции.

Какие болезни чаще всего возникают после коронавируса

Чаще люди после коронавируса жаловались на:

дыхательную недостаточность;

повышенную утомляемость;

повышенное АД;

нарушение сердечного ритма;

проблемы с памятью.

Также в этой группе нередко диагностировали повреждения почек, диабет, анемию нарушения свертывания крови (гиперкоагуляция) и различные психические и неврологические нарушения, включая инсульт и деменцию. Примечательно, что у пациентов после других респираторных инфекций преимущественно были жалобы на затрудненное дыхание и утомляемость.

Самый высокий риск осложнений был у пациентов старше 75 лет, а также у тех, кто имел тяжелое течение COVID-19 и у мужчин,

– отметили ученые.

Они подчеркнули, что пожилые люди после коронавируса нуждаются в повышенном внимании со стороны врачей.