Исследование влияния коронавируса на мозг

В надзорное исследование включили данные около 40 тысяч пациентов, которые помещены в семь больниц США и странах Западной Европы. Средний возраст участников составлял 66 лет, мужчин было вдвое больше чем женщин.

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У многих пациентов ранее были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие хронические патологии. Среди тех, кто по назначению врачей прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ) головного мозга, серьезные осложнения обнаружили у 442 человек.

Тяжелые последствия коронавируса

По оценкам ученых, частота таких осложнений составляет примерно 1% от общего количества пациентов. Наиболее распространенными осложнениями были ишемический инсульт (6,2%), кровоизлияние или кровотечение (3,72%), энцефалит (0,47%).

В единичных случаях у пациентов диагностировали острый диссеминированный энцефаломиелит, который характеризуется воспалением головного и спинного мозга, а также синдром энцефалопатии, что вызывает симптомы, схожие с признаками инсульта.

Было много написано о проблемах с легкими, связанных с COVID-19, но мы нечасто говорим о других органах, в которых возникают нарушения из-за инфекции. Наше исследование показывает, что осложнения центральной нервной системы являются важной причиной смертности,

– отметили ученые.

Ранее исследования показали, что молекулы на поверхности вирусов способствуют агрегации токсичных белков, которые являются признаками нейродегенеративных заболеваний. Полученные данные подтверждают гипотезу инфекционной природы деменции.