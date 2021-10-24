Ситуация с коронавирусом

В больницы были госпитализированы 5 924 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 386 пациентов. В то же время поправилась – 6081 человек.

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Как продвигаются тестирования

В течение минувших суток в Украине провели 110 224 теста на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 59 357;

методом ИФА – 11 708;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 159.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 998 случаев;

Винницкая область – 422 случая;

Волынская область – 395 случаев;

Днепропетровская область – 2211 случаев;

Донецкая область – 1380 случаев;

Житомирская область – 950 случаев;

Закарпатская область – 211 случаев;

Запорожская область – 1060 случаев;

Ивано-Франковская область – 737 случаев;

Киевская область – 880 случаев;

Кировоградская область – 163 случая;

Луганская область – 270 случаев;

Львовская область – 1509 случаев;

Николаевская область – 366 случаев;

Одесская область – 1403 случая;

Полтавская область – 970 случаев;

Ровненская область – 488 случаев;

Сумская область – 908 случаев;

Тернопольская область – 647 случаев;

Харьковская область – 1508 случаев;

Херсонская область – 1085 случаев;

Хмельницкая область – 897 случаев;

Черкасская область – 598 случаев;

Черновицкая область – 499 случаев;

Черниговская область – 236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина пандемии За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 769 405 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 24 октября выздоровели 2 375 776 человек. Однако не удалось побороть недуг 63 872 жителям страны.

Вакцинация в Украине

За минувшие сутки 177 730 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек, полностью иммунизированы – 48 200 человек.

Всего с начала прививочной кампании привили 8 890 454 человек, из них получили одну дозу – 8 890 452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом провели 15 854 029 прививок.

Как записаться на вакцинацию и какие документы нужны?

Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис



Если у вас подписана декларация с семейным врачом, никаких документов не требуется. Если же нет, с собой нужно взять паспорт и ИНН. Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi . Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19 или, опять же, через своего врача.Если у вас подписана декларация с семейным врачом, никаких документов не требуется. Если же нет, с собой нужно взять паспорт и ИНН.