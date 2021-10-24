Коронавирус: за сутки в Украине почти 21 тысяча больных и 6 тысяч госпитализаций
Источник:Минздрав
На протяжении прошедших суток, 23 октября, в Украине заразились коронавирусом 20 791 человек. Среди них – 1 533 ребенка и 237 медработников.
Ситуация с коронавирусом
В больницы были госпитализированы 5 924 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 386 пациентов. В то же время поправилась – 6081 человек.
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Как продвигаются тестирования
В течение минувших суток в Украине провели 110 224 теста на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 59 357;
- методом ИФА – 11 708;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 159.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 998 случаев;
- Винницкая область – 422 случая;
- Волынская область – 395 случаев;
- Днепропетровская область – 2211 случаев;
- Донецкая область – 1380 случаев;
- Житомирская область – 950 случаев;
- Закарпатская область – 211 случаев;
- Запорожская область – 1060 случаев;
- Ивано-Франковская область – 737 случаев;
- Киевская область – 880 случаев;
- Кировоградская область – 163 случая;
- Луганская область – 270 случаев;
- Львовская область – 1509 случаев;
- Николаевская область – 366 случаев;
- Одесская область – 1403 случая;
- Полтавская область – 970 случаев;
- Ровненская область – 488 случаев;
- Сумская область – 908 случаев;
- Тернопольская область – 647 случаев;
- Харьковская область – 1508 случаев;
- Херсонская область – 1085 случаев;
- Хмельницкая область – 897 случаев;
- Черкасская область – 598 случаев;
- Черновицкая область – 499 случаев;
- Черниговская область – 236 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая картина пандемии
За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 769 405 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 24 октября выздоровели 2 375 776 человек. Однако не удалось побороть недуг 63 872 жителям страны.
Вакцинация в Украине
За минувшие сутки 177 730 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек, полностью иммунизированы – 48 200 человек.
Всего с начала прививочной кампании привили 8 890 454 человек, из них получили одну дозу – 8 890 452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В целом провели 15 854 029 прививок.
Как записаться на вакцинацию и какие документы нужны?
Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19 или, опять же, через своего врача.
Если у вас подписана декларация с семейным врачом, никаких документов не требуется. Если же нет, с собой нужно взять паспорт и ИНН.