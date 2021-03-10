Коронавирус на Закарпатье не утихает: за сутки умерло рекордное количество больных
В Закарпатской областной больнице за прошедшие сутки умерли 20 больных COVID-19. Это рекордный показатель с начала пандемии.
Источник:Главком
Главный врач Закарпатской областной больницы Юрий Яцына рассказал, что реанимационные места ограничены. Поэтому многие пациенты находятся в отделениях интенсивной терапии на кислородных концентраторах.
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Если во время первой и второй волны было где-то 10% кислородозависимых, то сейчас за 80%. Многие пациенты поступают со сниженной сатурацией в пределах 80%, они нуждаются в переводе в реанимации. Но реанимационные места ограничены. Поэтому пациенты находятся в отделениях интенсивной терапии на кислородных концентраторах,
– рассказал он.
Яцына сообщил, что сейчас в больнице есть 20 точек для кислородозависимых. В корпусе для пациентов с COVID-19 есть генератор, который вырабатывает кислород. А еще в медицинском учреждении есть больница, которая имеет 110 концентраторов кислорода.
Ситуация с коронавирусом на Закарпатье: коротко
- Возросли заболеваемость и смертность в возрастной группе 35 – 45 лет. Все палаты интенсивной терапии областной клинической больницы заполнены.
- С 8 марта в регионе начала действовать красная карантинная зона.
- За минувшие сутки, 9 марта, в области зафиксировали 399 случаев заражения коронавирусом. Общее количество выявленных инфицированных возросло – 44 908 человек.
- С начала пандемии болезнь преодолели 32 916 жителей Закарпатья. По состоянию на 10 марта в области зафиксированы 10 960 активных больных.
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