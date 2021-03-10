В Закарпатской областной больнице за прошедшие сутки умерли 20 больных COVID-19. Это рекордный показатель с начала пандемии.

Главный врач Закарпатской областной больницы Юрий Яцына рассказал, что реанимационные места ограничены. Поэтому многие пациенты находятся в отделениях интенсивной терапии на кислородных концентраторах.

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Если во время первой и второй волны было где-то 10% кислородозависимых, то сейчас за 80%. Многие пациенты поступают со сниженной сатурацией в пределах 80%, они нуждаются в переводе в реанимации. Но реанимационные места ограничены. Поэтому пациенты находятся в отделениях интенсивной терапии на кислородных концентраторах,

– рассказал он.

Яцына сообщил, что сейчас в больнице есть 20 точек для кислородозависимых. В корпусе для пациентов с COVID-19 есть генератор, который вырабатывает кислород. А еще в медицинском учреждении есть больница, которая имеет 110 концентраторов кислорода.

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