Вчені вважають, що, вимірюючи об'єм сірої речовини по знімках КТ, можна прогнозувати перебіг захворювання і призначати терапію.

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Що потрібно розуміти про сіру речовину

Сіра речовина мозку відіграє важливу роль в обробці інформації, функції та комунікації нейронів. Основний удар по сірій речовині внаслідок коронавірусу припадає саме на фронтальну зону.

Вчені проаналізували результати комп'ютерної томографії 120 пацієнтів з неврологічними проблемами, 58 з яких перехворіли на коронавірус у важкій формі. І застосували морфометричний аналіз, що дозволяє використовувати статистичні методи для вивчення вибірки помірних розмірів.

Коронавірус впливає на фронтальну зону мозку

Аналіз показав, що у пацієнтів з високим рівнем недієздатності знижений об'єм сірої речовини в верхніх, медіальних і середніх лобових звивинах до моменту виписки і через 6 місяців. Також обсяг сірої речовини в цих ділянках виявився значно менше у хворих, які пройшли кисневу терапію.

Висока температура – ще один фактор, що веде до скорочення сірої речовини в нижній і середній лобових звивинах.

Водночас зменшення обсягів сірої речовини виявили в верхніх, медіальних і середніх лобових звивинах у пацієнтів з підвищеною ажитацією. Ймовірно, ці зміни в мозку можуть лежати в основі афективних розладів, які часто виникають у пацієнтів з COVID-19.