На щастя, нових летальних випадків від недуги не зафіксували. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебуває 252 військових та працівників ЗСУ.

До теми Коронавірус в Україні: кількість госпіталізацій зросла

Ситуація з COVID-19 в ЗСУ: що відомо

Станом на 2 травня в Збройних Силах України від коронавірусу лікуються 1352 людей. Від початку пандемії 23 327 хворих одужали. Але хвороба забрала життя 81 інфікованого.

Темпи вакцинації у Збройних силах України

За минулу добу проти COVID-19 щепили 434 військових та працівників ЗСУ.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 1 дозу вакцини отримали 47 095 людей. 3 178 з них військові медики.

У Командуванні Медичних сил Збройних Сил України закликали дотримуватися правил карантину та особистої гігієни. Лише так, окрім вакцинації, можна вберегти себе та свою сім'ю.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу